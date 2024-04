Aleksandar Stanković otkrio tko mu dolazi u emisiju. Gledatelji: 'Moja omiljena političarka, jedva čekam!'

Urednik i voditelj HRT-ove emisije ''Nedjeljom u 2'' Aleksandar Stanković (53), na Facebook profilu emisije najavio je ovotjednu gošću. Ona je nakon završetka nedavnih parlamentarnih izbora uzburkala političke vode kad je sa svojim suprugom odlučila napustiti stranku pod kojom se kandidirala i tako postala nezavisni saborski zastupnik.

"Što sad? Gošća Nu2 Marija Selak Raspudić", otkrio je Stanković tko mu sljedeći dolazi u emisiju, a sa Selak Raspudić će zasigurno pretresti sve aktualne teme, pogotovo recentni egzodus iz Mosta te, kao što sugerira najava, progovoriti o budućnosti ove perspektivne zastupnice.

Buduća gošća je naišla na velik interes gledatelja emisije, čemu svjedoče brojni komentari ostavljeni ispod nove najave. Prema svemu sudeći, novi politički manevar naišao je na podijeljene reakcije publike: "Super. Sitna, ali dinamitna, i ne da se smesti u okruženju u kojem radi!", "Moja omiljena političarka, jedva čekam!", "Gledamo se", "Nisam njezin fan, ali odlično je postupila u danoj situaciji", "Stvarno je ta naša oporba smiješna…dobiju par glasova i par mandata i svi se međusobno posvađaju i raziđu. A još nisu ni u Sabor ušli", neka su od mišljenja istaknutih uz objavu.

Marija Selak Raspudić (42) i njezin suprug, pisac i političar Nino Raspudić (48), na parlamentarnim izborima 2020. izabrani su u Hrvatski sabor. Selak u prvoj, a Raspudić u drugoj izbornoj jedinici s pozamašnim brojem preferencijalnih glasova. Bračni par je donio dašak svježeg zraka domaćoj političkoj sceni, a novom odlukom nastavljaju izazivati pozornost.

Marija je, doduše, i u prošlom sazivu sabora bila nezavisna, ali na listi Mosta, dok će ubuduće oboje pripadati sve većoj skupini zastupnika koji u Sabor uđu kroz neku stranku, pa završe kao nezavisni. Po onome što smo mogli čuti prethodnih dana, do razmimoilaženja bračnog para sa Mostom došlo je kod pregovora oko liste za EU parlament. No, Marija Selak Raspudić kazala je da je na tom dogovoru stvar samo kulminirala te da su od ranije imali razmimoilaženja po nekim pitanjima, poput prava žene na pobačaj.

Također, bračni je par kazao da ne žele na listu za EU parlament, jer bi time, pojasnila je Marija na tiskovnoj konferenciji, izdali povjerenje birača. Dakle, ovaj će bračni par biti dio idućeg saziva Sabora, obitelj ostaje u Hrvatskoj boriti se, kako su rekli, za bolju Hrvatsku.

