ISTRENIRANO TIJELO

FOTO Naš glumac šokirao javnost golom fotografijom iz spilje! Mnogi ovo nisu očekivali

ARHIVA - 2009. Zagreb: Poznati na premijeri filma "Turneja" Gorana Markovi?a
Foto: Goran Stanzl/Vecernji list
23.09.2025.
u 18:05

Glumac i kineziolog Mario Valentić objavio je potpuno golu fotografiju iz spilje, a više detalja doznajte u nastavku.

Glumac i trener fitnesa Mario Valentić nedavno je iznenadio svoje obožavatelje na Instagramu objavom koja je odmah privukla veliku pažnju. Na fotografiji, potpuno gol, pozira usred spilje, s lampom na glavi, gledajući u nešto što, kako sam kaže, "strši iznad njega." Uz sliku je napisao: "Mistično biće tamnih i vlažnih dubina svijesti. Pojavljuje se neprimjetno, u valovima: dum, dim, dum... rim, tim, tagi... Na što vas podsjeća ovo što strši gore?", napisao je. Fotografiju pogledajte OVDJE.

Valentić je poznat po tome što ne eksponira svoj privatni život i drži se prilično povučeno. Ipak, javnost zna da je u sretnom odnosu s partnericom Ljiljanom Mikić, s kojom ima sina Nou. Nedavno je bivši mister Hrvatske iskoristio produženi vikend za opuštanje na Braču. Uz galeriju fotografija na kojima pozira s Ljiljanom i njihovom novom ljubimicom, mačkom, napisao je: "Predivan produženi vikend s mojim mačkicama." Ova objava izazvala je veliku pažnju, s obzirom na to da par rijetko dijeli privatne trenutke sa svojim pratiteljima.

ARHIVA - 2009. Zagreb: Poznati na premijeri filma "Turneja" Gorana Markovi?a
Posljednji put su zajedno prikazali svoju vezu kada je Mario, profesor kineziologije, objavio fotografije na kojima s partnericom izvodi zahtjevnu vježbu u paru. Uz objavu je napisao "Predigra," jasno pokazujući da je ljubav prema sportu i zdravom načinu života duboko ukorijenjena u njihovoj svakodnevici. Mario redovito dijeli svoje strasti prema fitnesu na društvenim mrežama, naglašavajući važnost tjelesne aktivnosti i brige o tijelu. Ljiljana dijeli istu strast, a njezina posvećenost i snaga jasno su vidljivi na fotografijama, potvrđujući da je ravnopravan partner u svim izazovima.

Mario i Ljiljana u sretnoj su vezi od 2016. godine, a njihova privatnost ostaje netaknuta, jer par uspješno izbjegava medijsku pažnju. Zajednička pojavljivanja na javnim događanjima rijetka su, a svoj obiteljski život drže daleko od znatiželjnih pogleda.

ARHIVA - 2009. Zagreb: Poznati na premijeri filma "Turneja" Gorana Markovi?a
Prije nego je s Ljiljanom, Mario je bio šest godina u braku s Mirnom Maras Batinić, s kojom ima sina Niku. Iako su dugo smatrani stabilnim parom, vijest o njihovom razvodu iznenadila je javnost. Mario je kasnije priznao da oni nisu ostali prijatelji, ali da su, zbog sina, ostali u korektnim odnosima. "Mirnu i mene će zauvijek povezivati naš sin Niko. Ostali smo u korektnim odnosima, no daleko je to od prijateljstva," izjavio je tada, naglasivši da njihov odnos danas karakterizira roditeljska povezanost.
