FOTO Kao od majke rođena! Lidija Bačić objavila fotografiju na kojoj je potpuno gola: 'Fotke za infarkt'

Pjevačica Lidija Bačić, poznata po moćnom glasu i upečatljivom stasu, ponovno je oduševila brojne pratitelje. Na svom Instagram profilu, gdje je prati više od 600 tisuća ljudi, podijelila je fotografiju na kojoj je potpuno gola. Lidija je na fotografiji u kadi, a njezino golo tijelo pokrivaju samo mjehurići od sapunice. - Volim se kupati - napisala je u opisu fotke.

Nedavno je pozirala u minijaturnom bikiniju koja je u kratkom roku izazvala pravu pomutnju. Pozirajući samouvjereno, pjevačica je istaknula zavidnu figuru, pokazavši još jednom zašto je njezin hashtag "i stas i glas" postao sinonim za njezin scenski nastup.

Nije trebalo dugo čekati na reakcije, a prostor za komentare ubrzo se pretvorio u mjesto izljeva ljubavi i divljenja. Komplimenti su se nizali jedan za drugim, a fanovi su bili jednoglasni u pohvalama. Mnogi su je prozvali "prelijepom", "seksi" i "lutkom', ističući kako je u odličnoj formi, dok su drugi jednostavno poručili "Izgledaš sjajno u ovom bikiniju".

Komentari poput: - "Savršeno tijelo", "Jako te volim", "Sijaš kao zvijezda na nebu" - samo su potvrdili njezin status jedne od najomiljenijih domaćih pjevačica. Među stotinama pohvala našlo se i nekoliko duhovitih opaski koje svjedoče o prisnom odnosu pjevačice s obožavateljima. Neki su tako zaključili "Lile, ljeto je gotovo", dok su drugi u šali sugerirali "Neću te ženiti ako svima kažeš sve". Lidija s lakoćom izaziva ovakve reakcije, a njezina popularnost na društvenim mrežama ne jenjava, čineći je jednom od najkomentiranijih osoba na domaćoj estradi.

Podsjetimo, Lile je nedavno proslavila svoj 40. rođendan, no svojom energijom i mladolikim izgledom i dalje ostavlja dojam kao da je tek zakoračila u dvadesete. Ova poznata glazbenica proslavila se svojim odvažnim modnim odabirima, posebno uskim trapericama i kratkim haljinama koje su postale njen prepoznatljiv stil. Lille, kako je mnogi od milja zovu, nedavno je oduševila svoje obožavatelje novom fotografijom na kojoj nosi mini suknju i majicu dubokog dekoltea, ističući svoje atraktivne obline.

Obožavatelji nisu štedjeli na komplimentima, pa su tako komentirali: "Baš si medena", "Je li realno da si tako lijepa žena", "Kad zatvorim oči, vidim samo tebe", "Tvoj glas je poput anđeoskog šapta, a tvoja ljepota zasljepljuje". Lille je na fotografiji nosila mini suknju koja je istaknula njezine vitke noge, dok je kraća majica otkrila njezin ravan trbuh. Zanimljivo je da pjevačica često ističe kako svoju vitku liniju duguje genima, a ne napornim treninzima.

Osim po svom izgledu, Lidija je poznata i po svojoj zaraznoj energiji i šarmantnom nastupu na pozornici. Međutim, unatoč otvorenosti na sceni, vrlo je diskretna kada je riječ o njenom privatnom životu i romantičnim vezama. Mediji su je u više navrata povezivali s poznatim sportašima i kolegama iz svijeta zabave, no pjevačica nikada nije potvrdila te glasine.