FOTO Kao od majke rođena! Lidija Bačić objavila fotografiju na kojoj je potpuno gola: 'Fotke za infarkt'

Frankfurt: Pjevačica Lidija Bačić na druženju s novinarima uoči večerašnjeg koncerta
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
23.09.2025.
u 14:15

Na svom Instagram profilu, gdje je prati više od 600 tisuća ljudi, podijelila je fotografiju  na kojoj je potpuno gola. Lidija je na fotografiji u kadi, a njezino golo tijelo pokrivaju samo mjehurići od sapunice. - Volim se kupati - napisala je u opisu fotke.

Pjevačica Lidija Bačić, poznata po moćnom glasu i upečatljivom stasu, ponovno je oduševila brojne pratitelje. Na svom Instagram profilu, gdje je prati više od 600 tisuća ljudi, podijelila je fotografiju  na kojoj je potpuno gola. Lidija je na fotografiji u kadi, a njezino golo tijelo pokrivaju samo mjehurići od sapunice. - Volim se kupati - napisala je u opisu fotke. 

Nedavno je pozirala u minijaturnom bikiniju koja je u kratkom roku izazvala pravu pomutnju. Pozirajući samouvjereno, pjevačica je istaknula zavidnu figuru, pokazavši još jednom zašto je njezin hashtag "i stas i glas" postao sinonim za njezin scenski nastup.
Nije trebalo dugo čekati na reakcije, a prostor za komentare ubrzo se pretvorio u mjesto izljeva ljubavi i divljenja. Komplimenti su se nizali jedan za drugim, a fanovi su bili jednoglasni u pohvalama. Mnogi su je prozvali "prelijepom", "seksi" i "lutkom', ističući kako je u odličnoj formi, dok su drugi jednostavno poručili "Izgledaš sjajno u ovom bikiniju".

Komentari poput: - "Savršeno tijelo", "Jako te volim", "Sijaš kao zvijezda na nebu" - samo su potvrdili njezin status jedne od najomiljenijih domaćih pjevačica. Među stotinama pohvala našlo se i nekoliko duhovitih opaski koje svjedoče o prisnom odnosu pjevačice s obožavateljima. Neki su tako zaključili "Lile, ljeto je gotovo", dok su drugi u šali sugerirali "Neću te ženiti ako svima kažeš sve". Lidija s lakoćom izaziva ovakve reakcije, a njezina popularnost na društvenim mrežama ne jenjava, čineći je jednom od najkomentiranijih osoba na domaćoj estradi.

Vruće fotke! Pogledajte kako se Lidija Bačić mijenjala tijekom godina i neka njena najseksi izdanja
Frankfurt: Pjevačica Lidija Bačić na druženju s novinarima uoči večerašnjeg koncerta
1/43

Podsjetimo, Lile je nedavno proslavila svoj 40. rođendan, no svojom energijom i mladolikim izgledom i dalje ostavlja dojam kao da je tek zakoračila u dvadesete. Ova poznata glazbenica proslavila se svojim odvažnim modnim odabirima, posebno uskim trapericama i kratkim haljinama koje su postale njen prepoznatljiv stil. Lille, kako je mnogi od milja zovu, nedavno je oduševila svoje obožavatelje novom fotografijom na kojoj nosi mini suknju i majicu dubokog dekoltea, ističući svoje atraktivne obline.
Obožavatelji nisu štedjeli na komplimentima, pa su tako komentirali: "Baš si medena", "Je li realno da si tako lijepa žena", "Kad zatvorim oči, vidim samo tebe", "Tvoj glas je poput anđeoskog šapta, a tvoja ljepota zasljepljuje". Lille je na fotografiji nosila mini suknju koja je istaknula njezine vitke noge, dok je kraća majica otkrila njezin ravan trbuh. Zanimljivo je da pjevačica često ističe kako svoju vitku liniju duguje genima, a ne napornim treninzima.

Anđa Marić skinula je 18 kg, a evo kako se mijenjala tijekom godina: Bori se s teškom dijagnozom
Frankfurt: Pjevačica Lidija Bačić na druženju s novinarima uoči večerašnjeg koncerta
1/29

Osim po svom izgledu, Lidija je poznata i po svojoj zaraznoj energiji i šarmantnom nastupu na pozornici. Međutim, unatoč otvorenosti na sceni, vrlo je diskretna kada je riječ o njenom privatnom životu i romantičnim vezama. Mediji su je u više navrata povezivali s poznatim sportašima i kolegama iz svijeta zabave, no pjevačica nikada nije potvrdila te glasine.

Jelena Perčin zaigrala pitalicu i bez dlake na jeziku otkrila pikanterije o bivšim muževima
kada kupaonica fotka seksi gola Lidija Bačić Lille Lidija Bačić showbiz

BM
Brkoni_m75_47
14:50 23.09.2025.

Ima li neki video? Pitam za prijatelja iz depeja!

LU
LupusinFabula
14:28 23.09.2025.

Ajmeee. Ne mogu otvoriti link, vele moram biti 18+.... uvijek udaraju po sirotinji

LU
Luftballons
14:30 23.09.2025.

..kao od majke rođena ?? teško...ništa joj nije isto, kao kad je "od majke rođena"...baš ništa...za pubertetlije

Zagreb: Nina Badrić nastupila na 90. Zlatnoj igli
Video sadržaj
KONCERTI OVE JESENI

Nina Badrić u Lisinskom, Split u ritmu popa i trapa, a u Gradski vrt stiže Bajaga

Koncertna jesen ne može proći bez domaće glazbene dive, Nine Badrić. Nakon što je koncert zakazan za 22. listopada u dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu rasprodan u rekordnom roku, zbog velikog interesa publike otvoren je i novi termin – 19. studenoga. Nina, koja je svojim hitovima poput "Čarobno jutro", "Rekao si", "Takvi kao ti", "Dodiri od stakla", "Dani i godine" te brojnim drugim osvojila srca obožavatelja svih generacija, sada će te pjesme izvoditi u novom, akustičnom ruhu.

4
BIVŠA KANDIDATKINJA

Liječnica iz 'Braka na prvu' objavila gnjusne komentare koje joj pišu pratitelji: 'Nisi ti doktorica, nego sponzoruša'

Na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Petra je objavila seriju fotografija koje su njezine pratitelje ostavile bez daha, ali ne zbog glamuroznih izdanja na koja su navikli, već zbog sirove i bolne iskrenosti. Podijelila je stvarne, gnjusne i duboko uvredljive komentare koje je dobivala tijekom godina, pokazujući tamnu stranu javnog života i interneta.

Silvija Mutić
Video sadržaj
ISKRENI STATUS

Silvija iz 'Braka na prvu' progovorila o nasilju kojeg je doživjela: 'Dok god mislite kako je to normalno, bit će ga još više'

Čim sam javno progovorila o plaći i napojnicama koje zaradim kao stjuardesa na jahti, ispod članaka krenuli su uvredljivi komentari, čak 90% komentara bilo je takvo. Mahom od muškaraca, koji tekst nisu ni pročitali, nego čim vide da je žena samostalna i zarađuje više od njih, i to još na jahti, odmah kreću s vrijeđanjem, pogrdnim nazivima i raznim teorijama, napisala je Silvija

Opatija: Marko Bošnjak pobjednik Dore
Video sadržaj
NA INSTAGRAMU

Marko Bošnjak pozvao HRT na bojkot Eurosonga ako nastupi Izrael: 'Ovo je pitanje temeljnih ljudskih vrijednosti'

Dopustiti zemlji koja je aktivno uključena u genocid i kršenje međunarodnog prava da sudjeluje, protivi se tim temeljnim vrijednostima. Kao netko tko je ponosno predstavljao Hrvatsku 2025., razumijem težinu ovih pitanja. Tada su postojali pozivi na bojkot, ali ugovorne obveze spriječile su natjecatelje da daju političke izjave. Sada imam slobodu govoriti i biram to učiniti iskreno, poručio je Marko

