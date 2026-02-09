Jovan je bio omiljeni zavodnik u showu 'Ljubav je na selu', a prije dvije godine propalo mu je vjenčanje

Gledatelji emisije "Ljubav je na selu" Jovana Karapandžu upoznali su kao jednog od farmera iz desete sezone showa. Predstavljajući se u emisiji rekao je kako žeku upoznati djevojku koja voli farmu, životinje i život na selu. Ovaj 39-godišnji farmer sudjelova je i u emisiji "Večera za 5" te je pokušao zadiviti ostale natjeatelje svojim kulinarskim umijećem. U "Ljubav je na selu" nije pronašao djevojku s kojom bi dijelio iste životne vrijednosti, ali je ostao zapamćen po svojoj karizmi i zavodljivim nastupima, posebno po strastvenim scenama s Paulinom Tomičić, jednom od kandidatkinja koje su se borile za njegovo srce.

- Moj radni dan započinje svako jutro u pola šest, prvo ide hranjenje svinja, konja i ostale stoke na OPG-u. Poljoprivreda je posao koji se radi od 0 do 24, nema odmora i mora se raditi s ljubavlju", kaže Jovan kojemu su posebna strast konji. Odmalena me vukla ljubav prema konjima, ali nisam ih imao prilike držati jer smo imali bilo puno druge stoke pa nije bilo mjesta za konje. I onda sam slučajno naletio na crnu kobilu koja mi se jako svidjela, nju sam uzeo i odonda stalno ljubav prema konjima i svaki dan sve ih je više u štali. Priroda je svuda okolo; šuma, tu je rijeka Vuka, a imamo i pčele. Ne bavim se sam pčelama, imam pomoć i držimo ih već dvadesetak godina - ispričao je o sebi kada je sudjelovao u emisiji "Večera za 5".

Prije dvije godine otkrio je kako je bio nadomak vjenčanja, ali je sve propalo u zadnji čas. - Bilo je tu svega i svačega. Trenutačno je komplicirano. Postoji netko, ali ne znam kako bih to definirao. Taman kada pomislim da je to to, nešto se izjalovi", rekao je tada za RTL i dodao kako su mu kriteriji vrlo visoki, no i kada se netko pronađe, uvijek se umiješa, kaže, viša sila i rekao je kako je bio nadomak ženidbe, ali nažalost to se nije ostvarilo. - Pokaže se kako to ipak nije ona prava - rekao je i dodao kako ga ljudi i dalje prepoznaju kao farmera iz showa "Ljubav je na selu".