FOTO Kao od majke rođena! Jedna od najbogatijih manekenki pozirala potpuno gola: 'Seksi i prelijepa'

Američka manekenka i poduzetnica Kendall Jenner ponovno je uzburkala duhove na društvenim mrežama. Povodom svog 30. rođendana, koji je proslavila 3. studenog, počastila je svoje milijune pratitelja serijom zapanjujućih fotografija s egzotične lokacije, dokazavši da ulazak u novo desetljeće slavi sa stilom i nevjerojatnim samopouzdanjem. Objava, koja je u kratkom roku prikupila milijune lajkova, prikazuje slavnu manekenku u njezinom najopuštenijem i najsenzualnijem izdanju do sada.

Na nizu fotografija objavljenih 5. studenog, samo dva dana nakon rođendana, Kendall je pokazala svoju zavidnu figuru u idiličnom okruženju tropske plaže. Galerija započinje fotografijom na kojoj pozira u minijaturnom crnom bikiniju, s pogledom na kristalno čisto tirkizno more. No, ono što je posebno privuklo pažnju i izazvalo pravu pomutnju među obožavateljima su nešto odvažnije fotografije. Jedna od njih prikazuje Kendall kako se opušta u visećoj mreži, strateški prekrivena samo knjigom dok uživa u suncu, a druga je snimljena s leđa dok potpuno naga sjedi na pješčanoj plaži i gleda u pučinu. Ove umjetničke i senzualne fotografije izazvale su lavinu reakcija i komplimenata na račun njezinog izgleda.

Ova objava nije samo još jedna u nizu ljetnih fotografija, već intiman uvid u proslavu velikog 30. rođendana. Kako se saznaje, Kendall je ovu važnu prekretnicu obilježila na privatnoj, intimnoj zabavi na otoku, okružena najbližom obitelji i prijateljima. Među uzvanicima su bile njezine sestre Kim Kardashian, Khloé Kardashian i Kylie Jenner, majka Kris Jenner te bliska prijateljica Hailey Bieber. Fotografije s rođendanskom tortom ukrašenom školjkama i velikim srebrnim balonima koji ispisuju "Sretan rođendan Kendall" potvrđuju slavljeničku atmosferu. Na jednoj od fotografija vidimo je kako se od srca smije u društvu mlađe sestre Kylie za večerom, što pokazuje koliko su bliske i kako su se dobro provele na ovom rajskom putovanju.

Kendall Jenner, koja je od 2017. godine nosila titulu najplaćenijeg modela na svijetu prema Forbesu, odavno je prerasla ulogu zvijezde reality showa "Keeping Up with the Kardashians". Danas je uspješna poslovna žena, a njezin brend tekile, 818 Tequila, niže uspjehe na tržištu. Unatoč brojnim poslovnim obvezama i snimanjima za novu sezonu popularne serije "The Kardashians", očito je pronašla vremena za savršen bijeg od stvarnosti i proslavu na način koji joj najviše odgovara – u miru, prirodi i s najdražim ljudima.

Njezini pratitelji i prijatelji nisu skrivali oduševljenje. Ispod objave, koja je imala samo jednostavan opis u obliku emotikona kokosa, zaredali su se brojni komplimenti. "Najzgodnija djevojka", "Seksi i prelijepa", "Svaki slajd je savršen", samo su neki od komentara kojima su je obasuli, a čestitke za rođendan stizale su sa svih strana svijeta, potvrđujući njezin status globalne ikone. Svojom posljednjom objavom, Kendall je još jednom dokazala zašto je jedna od najpraćenijih osoba na svijetu, vješto balansirajući između privatnog života i statusa superzvijezde. Ulazak u tridesete za nju očito predstavlja početak novog, još uzbudljivijeg poglavlja.