VIDEO Poznata komičarka (65) skinula se u bikini usred TV emisije i pokazala guzu i nevjerojatnu liniju: 'O moj Bože'

Komičarka Kathy Griffin obilježila je svoj 65. rođendan na iznimno poseban način. Zvijezda reality serijala "Kathy Griffin: My Life on the D-List" gostovala je u talk showu voditeljice Sherri Shepherd, gdje se pred kamerama pojavila u crvenom bikiniju i zlatnim štiklama. "O moj Bože", uzviknula je Shepherd, dok je publika komičarku dočekala gromoglasnim aplauzom. Kathy je u bikiniju demonstrirala svoju impresivnu figuru i nekoliko plesnih pokreta, a u jednom trenutku je obožavateljima pokazala i svoju guzu.

Nakon što je ponosno pokazala svoju vitku liniju, Griffin se prekrila plavim ogrtačem, koji je, kako je otkrila tijekom intervjua, pripadao njezinoj preminuloj prijateljici Joan Rivers. Komičarka je istaknula da je njezina dob neće spriječiti da pokaže svoju zavidnu formu. "Izgledaš sjajno. Kakav rođendanski poklon. Želim ti odati priznanje jer je to tako prekrasan dar samoj sebi - tvoje zdravlje i sve što dolazi s tim. Izgledaš fantastično", izjavila je oduševljena voditeljica. Razgovor o komičarkinoj fizičkoj formi ubrzo se preusmjerio na njezin ljubavni život nakon razvoda.

Kathy se, naime, u siječnju razvela od svog drugog supruga, Randyja Bicka, s kojim je bila u braku nešto manje od četiri godine. Griffin je sada priznala da koristi četiri aplikacije za upoznavanje, uključujući i Rayu, popularnu među drugim slavnim osobama. Otkrila je da se putem aplikacije javila glazbeniku Johnu Mayeru. "Dobila sam njegov broj i poslala mu poruku: ‘Bok John, ovdje tvoja stara prijateljica Kathy Griffin‘, a on me, naravno, ne može podnijeti. Rekla sam mu: ‘Spojili su nas na Rayi i ako znaš što je dobro za tebe, ja idem do kraja već na prvom spoju.‘", ispričala je, dodavši da ju je glazbenik ignorirao. Kathy je prije nekoliko mjeseci privukla pažnju javnosti nakon što je otkrila da je imala treći facelift. Prije toga su obožavatelji nagađali je li se podvrgnula još jednom estetskom zahvatu, s obzirom na značajne promjene u njezinu izgledu.

"Ovo mi je treća. Znam da je to toliko uobraženo. Uobražena sam bez razloga. Nitko nikada nije došao na show Kathy Griffin kako bi vidio njezino predivno, mladoliko lice. Dolazite slušati moje šale, što ja i želim. Ne želim da dolazite brinuti o tome kako izgledam", rekla je u svom podcastu. Komičarka je ranije priznala da je povećavala grudi, podizala obrve, išla na piling lica i liposukciju koja ju je gotovo stajala života. S plastičnim je operacijama započela s 26 godina, a prva je bila operacija nosa.