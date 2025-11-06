Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 54
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
BEZ SRAMA

VIDEO Poznata komičarka (65) skinula se u bikini usred TV emisije i pokazala guzu i nevjerojatnu liniju: 'O moj Bože'

Foto: Profimedia
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
06.11.2025.
u 09:51

Nakon što je ponosno pokazala svoju vitku liniju, Griffin se prekrila plavim ogrtačem, koji je, kako je otkrila tijekom intervjua, pripadao njezinoj preminuloj prijateljici Joan Rivers

Komičarka Kathy Griffin obilježila je svoj 65. rođendan na iznimno poseban način. Zvijezda reality serijala "Kathy Griffin: My Life on the D-List" gostovala je u talk showu voditeljice Sherri Shepherd, gdje se pred kamerama pojavila u crvenom bikiniju i zlatnim štiklama. "O moj Bože", uzviknula je Shepherd, dok je publika komičarku dočekala gromoglasnim aplauzom. Kathy je u bikiniju demonstrirala svoju impresivnu figuru i nekoliko plesnih pokreta, a u jednom trenutku je obožavateljima pokazala i svoju guzu.

Nakon što je ponosno pokazala svoju vitku liniju, Griffin se prekrila plavim ogrtačem, koji je, kako je otkrila tijekom intervjua, pripadao njezinoj preminuloj prijateljici Joan Rivers. Komičarka je istaknula da je njezina dob neće spriječiti da pokaže svoju zavidnu formu. "Izgledaš sjajno. Kakav rođendanski poklon. Želim ti odati priznanje jer je to tako prekrasan dar samoj sebi - tvoje zdravlje i sve što dolazi s tim. Izgledaš fantastično", izjavila je oduševljena voditeljica. Razgovor o komičarkinoj fizičkoj formi ubrzo se preusmjerio na njezin ljubavni život nakon razvoda.

Kathy se, naime, u siječnju razvela od svog drugog supruga, Randyja Bicka, s kojim je bila u braku nešto manje od četiri godine. Griffin je sada priznala da koristi četiri aplikacije za upoznavanje, uključujući i Rayu, popularnu među drugim slavnim osobama. Otkrila je da se putem aplikacije javila glazbeniku Johnu Mayeru. "Dobila sam njegov broj i poslala mu poruku: ‘Bok John, ovdje tvoja stara prijateljica Kathy Griffin‘, a on me, naravno, ne može podnijeti. Rekla sam mu: ‘Spojili su nas na Rayi i ako znaš što je dobro za tebe, ja idem do kraja već na prvom spoju.‘", ispričala je, dodavši da ju je glazbenik ignorirao. Kathy je prije nekoliko mjeseci privukla pažnju javnosti nakon što je otkrila da je imala treći facelift. Prije toga su obožavatelji nagađali je li se podvrgnula još jednom estetskom zahvatu, s obzirom na značajne promjene u njezinu izgledu.

FOTO Najmoćnija hrvatska odvjetnica prava je ikona stila: Obožava Chanel, YSL i prati modne trendove
1/56

"Ovo mi je treća. Znam da je to toliko uobraženo. Uobražena sam bez razloga. Nitko nikada nije došao na show Kathy Griffin kako bi vidio njezino predivno, mladoliko lice. Dolazite slušati moje šale, što ja i želim. Ne želim da dolazite brinuti o tome kako izgledam", rekla je u svom podcastu. Komičarka je ranije priznala da je povećavala grudi, podizala obrve, išla na piling lica i liposukciju koja ju je gotovo stajala života. S plastičnim je operacijama započela s 26 godina, a prva je bila operacija nosa.

Maja Šuput i Šime iz 'Gospodina Savršenog' opet snimljeni zajedno, evo gdje su bili ovaj put
Ključne riječi
linija figura emisija Bikini Kathy Griffin showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Umro je Halid Bešlić
GLAZBENA IKONA

Priprema se film o Halidu Bešliću, menadžer otkrio detalje: 'On je simbol čitave epohe'

Film će pratiti Halidov put od ranih dana u rodnoj Knežini kod Olova, preko sarajevskih kafana sedamdesetih godina, sve do stjecanja kultnog statusa jedne od najprepoznatljivijih glazbenih osobnosti Balkana. Poseban naglasak bit će stavljen na prekretnice u njegovu životu – tešku prometnu nesreću koju je preživio, neizmjernu ljubav prema obitelji i publici, brojna humanitarna djela te skromnost koju je zadržao i u trenucima najveće slave

Učitaj još

Kupnja