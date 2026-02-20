Naši Portali
BILO JE JAKO BOLNO

Naša glumica o najtežem trenutku karijere: 'Dobila sam 150 šamara, shvatila sam koliko je to ponižavajuće'

Zagreb: Promocija kuharice Iz moje kuhinje, s ljubavlju glumice Sanje Vejnović
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
20.02.2026.
u 18:30

Najintenzivnije i fizički najteže iskustvo doživjela je na snimanju filma Sto minuta slave s Mikijem Manojlovićem. U emotivnoj sceni rastanka odlučili su izbjeći koreografiju i sukob odigrati potpuno realistično.  "Pamtim prvi Mikijev šamar iz punog zamaha. Kada sam ga dobila, nisam znala što me snašlo, kazala je Sanja Vejnović

Jedna od naših najistaknutijih glumica, Sanja Vejnović, iza sebe ima impresivnih 50 godina karijere tijekom koje je ostvarila niz zapaženih uloga na filmu, televiziji i u kazalištu. U gostovanju u emisiji RTL Direkt kod Mojmire Pastorčić govorila je o profesionalnim izazovima, fizički najzahtjevnijem iskustvu u karijeri, privlačnosti negativnih likova, ali i o aktualnom projektu – seriji Divlje pčele te promjenama u prikazu ženskih uloga kroz desetljeća.

Najintenzivnije i fizički najteže iskustvo doživjela je na snimanju filma Sto minuta slave s Mikijem Manojlovićem. U emotivnoj sceni rastanka odlučili su izbjeći koreografiju i sukob odigrati potpuno realistično.  "Pamtim prvi Mikijev šamar iz punog zamaha. Kada sam ga dobila, nisam znala što me snašlo. Nikada prije u životu nisam dobila šamar i tada sam shvatila koliko je to ponižavajuće, bolno i grozno", ispričala je Vejnović. Reakcija je potaknula lančanu reakciju pa su, kako su izbrojali članovi ekipe, tijekom tri repeticije razmijenili ukupno oko 150 šamara. Zbog posljedica snimanja glumica je čak iščašila vrat te je nakon scene nosila Schanzov ovratnik. Unatoč svemu, kaže kako je završni rezultat bio izuzetno uvjerljiv.

FOTO Nezaboravna večer! Nina Badrić treći put je rasprodala Lisinski, pogledajte atmosferu na magičnom koncertu
Zagreb: Promocija kuharice Iz moje kuhinje, s ljubavlju glumice Sanje Vejnović
1/48

Gledatelji je trenutačno prate u ulozi Mirjane Vukas u RTL-ovoj seriji Divlje pčele, gdje tumači elegantnu, ali hladnu i manipulativnu svekrvu. Iako je tijekom karijere igrala raznolike likove, od Anđe u Banoviću Strahinji do Slave Raškaj, priznaje kako joj je igranje negativki posebno izazovno i zabavno.

"Negativku je zanimljivije igrati jer odmah prihvaćaš da te publika neće voljeti. Upravo se to događa, Mirjanu jako mrze. Kad te vole mrziti, znači da si dobro napravio posao", kaže glumica. Dodaje kako se gledatelji često snažno poistovjećuju s likovima, osobito na društvenim mrežama, gdje nerijetko čita komentare da glumac mora imati nešto zajedničko s ulogom koju igra.
Vejnović smatra da uspjeh serije leži u kvalitetnom scenariju, dobroj dramaturgiji, slojevitim likovima i snažnoj glumačkoj ekipi. Istaknula je i kako na snimanju vlada izvrsna atmosfera te pohvalila redatelje, kostimografiju i vizualni identitet projekta. Dio serije sniman je i u Sinju, koji ju je oduševio prirodom i gostoljubivošću lokalnog stanovništva.

Osvrćući se na pet desetljeća rada, glumica je istaknula i značajne promjene u prikazu ženskih likova. Nekada su žene često bile tek prateći likovi muškim protagonistima, dok danas sve češće nose radnju. Kao primjer navodi i svjetsku praksu u kojoj su glumice poput Meryl Streep i Nicole Kidman same pokretale projekte kako bi otvorile prostor za snažne ženske priče. Smatra da je takav trend sve prisutniji i u Hrvatskoj te naglašava kako žene iznad 50 godina donose iskustvo, zrelost i autentičnost koja je publici itekako zanimljiva.

Iako glumački poziv djeluje glamurozno, svakodnevica na setu podrazumijeva dugotrajna snimanja od deset do dvanaest sati, često uz vrlo rano ustajanje. Unatoč napornom tempu, Sanja Vejnović ističe da i dalje svakoj novoj ulozi pristupa s istim entuzijazmom i profesionalnim žarom kao i na početku karijere.

Iva Todorić: Dobila sam bolesničko pomazanje od patera Linića i doživjela sam Božju milost

Iva Todorić: Dobila sam bolesničko pomazanje od patera Linića i doživjela sam Božju milost
