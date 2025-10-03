Moj najveći izazov u "Životu na vagi" je ne prijeći granicu pristojnosti i ljudskost, a opet biti tu za kandidate i istovremeno biti voditeljica

Početkom jeseni započela je nova, deveta sezona popularnog showa "Život na vagi", koji već godinama privlači pozornost javnosti. Novi kandidati i njihove teške priče te usponi i padovi koji im slijede mnoge su privukli ekranima, a od ove sezone dogodila se i značajna promjena u voditeljskoj ulozi. Marijana Batinić ove godine tako neće voditi kandidate kroz cijeli proces, a njezino mjesto ispred kamera preuzela je Antonija Blaće. Poznato voditeljsko lice i mnogima omiljena voditeljica ušla je u ovu ulogu nakon što je na ovom showu radila kao kreativna producentica. Antonija se ljudima pod kožu uvukla svojom spontanošću i karizmatičnošću, a mnogi je smatraju prvim izborom kada su u pitanju brojni televizijski angažmani, poput talent showova i live formata. Naime, upravo ona ih je odradila bezbroj, a sve je zapravo započelo njezinim sudjelovanjem u prvom "Big Brotheru". No, tu priču znaju već i vrapci na grani. Ono što ipak ne znaju jest kako joj je u ulozi voditeljice "Života na vagi". Zato smo je pitali što joj je najizazovnije, kako joj je surađivati s trenerima Edom Mehmedovićem i Mirnom Čužić, ali i što je to toliko privlači ovom formatu. Kod ovog posljednjeg bila je vrlo kratka i direktna.