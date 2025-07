FOTO Je li ovim potezom suprug Blanke Vlašić reagirao na glasine o njihovom braku? Evo koju poruku je poslao

Suprug naše proslavljene atletičarka Blanke Vlašić, Ruben Van Gucht ovog vikenda uživao je na Fantasia Festivalu, a njegov svaki korak posebno se prati nakon što je on otkrio da je s Blankom u otvorenom braku. Tako su mnogi ovoga puta zamijetili i da majica u kojoj je pozirao na ovom festivalu ima poseban natpis. Ruben je pozirao naslonjen na ogradu s pogledom na more ljudi ispred glavne festivalske pozornice, a na njegovoj bijeloj majici stajao je natpis na francuskom: "Je crois que je m’en bats les couilles", što u slobodnijem prijevodu znači "Mislim da me baš briga", a isti natpis napisao je i u opisu objave.

Ova ležerna i pomalo provokativna poruka savršeno se uklopila u festivalski duh, ali i glasine koje posljednje vrijeme kruže o njegovu braku s našom atletičarkom s kojom ima sinčića Monda.

Podsjetimo, domaćim medijima i gradskim kuloarima proteklih tjedana kružile su i glasine kako je Blanka Vlašić skinula prsten i odlučila okončati svoj otvoreni brak. Posljednjih više od pola godine mediji su doslovce ludjeli za pričom o njihovu otvorenom odnosu i tome kako si je njezin suprug, s kim je u crkvi Sv. Lovre na splitskom Žnjanu izgovorila sudbonosno "da", dao za pravo javno govoriti i priznati kako prakticira takav odnos. Blanka se nikada nije oglasila o svom nekonvencionalnom i otvorenom odnosu, a dok su drugi govorili u njezino ime. Njezin otac prvi se put oglasio i komentirao odnos nje i Rubena, a i Ruben se za belgijske medije sam "hvalio" kako se Blanka navodno nije požalila što su u takvom odnosu.

Proslavljenog trenera, Joška Vlašića kontaktirali smo 16. lipnja, kako bi nam rekao je li istina da se njegova kći rastala od Rubena Van Guchta. – To trebate pitati nju. Nemojte mene o tome, baš me briga. Ja gledam svoj život, ne želim komentirati dalje. To me ne zanima – komentirao je glasine o razvodu Blankin otac, proslavljeni trener Joško Vlašić za Večernji list.