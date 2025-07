Legendarni glumac slavi 83. rođendan, probio se zahvaljujući stolarskom zanatu

LEGENDARNI GLUMAC I REDATELJ

Clint Eastwood je proslavio 95. rođendan a ovako je otkrio tajnu svoje dugovječnosti: 'Imam mantru koju ponavljam'

Eastwood je pjevaču Tobyju Keithu rekao: "nastojim uvijek nečim biti preokupiran", a osim toga, "svako jutro samome sebi u ogledalo ponavljam: ne dopusti starcu u sebi da te preuzme". Keithu se to toliko svidjelo da je napisao pjesmu "Don't Let the Old Man In" koju je Eastwood odmah uključio u svoj film "Mula"