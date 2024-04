FOTO Filip Hrgović fotografijama trudne supruge raznježio društvene mreže: 'Moje sve...'

Hrvatski boksač Filip Hrgović (31) i njegova supruga Marinela očekuju svoje prvo dijete. Tim povodom budući otac odlučio se pohvaliti na društvenoj mreži Instagram gdje je objavio fotografije na kojima pozira s majkom svojeg djeteta. Dirljivi prizori izazvali su gomilu pozitivnih reakcija.

Na slikama sretnog para kod Marinele se može primijetiti sad već poveći trudnički trbuščić, što znači da Hrgovići odbrojavaju još sitno do dolaska prinove. Dok zagrljeni i nasmiješeni stoje ispred objektiva kamere u Miamiju, društvo im pravi njihov vjerni prijatelj, čokoladni labrador kojeg Filip često pokazuje. Na jednoj fotografiji grli i ljubi Marinelu u glavu, a na drugoj supružnici razmjenjuju nježnosti dok ponosni budući tata dodiruje trbuh svoje žene. U opisu fotografije stoji "Moje sve" i šake koje pokazuju srce.

Najnovija objava naišla je na odobravanje mnogobrojnih fanova i poznanika popularnog Hrge: - "Opa, pa ti stvarno brojiš sitno", "Uskoro ćeš postati otac. To je poslanje i uloga vođe i zaštitnika. Čestitam!", "Dugo nisam vidjela ovako nešto slatko..Predivna trudnica", "Čestitam majstore", "Dvostruki šampion" - samo su neki od komentara razdragane gomile. Fotografija je za manje od pola dana sakupila preko 3 tisuće oznaka 'sviđa mi se', a Hrgovića na Instagramu prati više od 80 tisuća ljudi.

Inače, budući roditelji sretnu vijest podijelili su sredinom veljače, a spol djeteta i dalje se ne zna. Filip i lijepa Marinela pred oltar su stali 2019. godine u župi Svih Svetih u Sesvetama. Prije toga su bili sedam godina u vezi, a poznaju se još iz djetinjstva jer su odrasli u istom kvartu u Sesvetama.

Podsjetimo, Marinela je Filipova najveća podrška u karijeri. Njezin brat jedno vrijeme je trenirao boks u istom klubu kao i Hrgović pa su se, ne znajući što ih čeka, često znali naći u istom društvu. Naizgled opasan Filip i lijepa Marinela karakterno su slični. Ne vole izlaziti u gužvu i na neka popularna mjesta, mirnijeg su karaktera, a buran noćni život i izlasci nikad ih nisu privlačili. Iako se sportom ne bavi profesionalno, Marinela već dugo trenira odbojku i voli sportski način života. Filip uvijek hvali svoju suprugu i ističe koliko mu je važna njezina podrška, a jednom prilikom se o njihovom odnosu otvorio za medije.

- Ona se doista jako dobro brine o meni. Odemo mi ponekad i u neki restoran, no Marinela kuha gotovo svaki dan po mojem programu - rekao je Filip i dodao kako je svjestan žrtve koju supruga podnosi zbog sporta kojim se on bavi: - Da ona nije takva, mi bismo davno prekinuli. Nisam ja za baciti, ali me ne bi puno cura takvog trpjelo, taj moj način života. Ja sam fokusiran na uspjeh u boksu i to se sigurno osjeti doma, no Marinela se uspješno bori s time, nosi svoj križ. Svaka joj čast, nisam ja baš jednostavna osoba - rekao je Filip u jednom intervju o njihovom braku.

U dosadašnjoj karijeri El Animal, kako mu glasi nadimak s kojim ulazi u boksački ring, može se pohvaliti brončanom medaljom u superteškoj kategoriji s Olimpijskih igara u Rio de Janeiru 2016. godine, a godinu ranije postao je prvi Hrvat s titulom europskog prvaka nakon Mate Parlova. Profesionalnu karijeru započeo je 2017. godine te bilježi još uvijek neporaženi omjer od 17-0. Najbolji hrvatski boksač trenutno se u Miamiju priprema za sljedeći meč koji bi se trebao dogoditi 1. lipnja na velikoj priredbi u Saudijskoj Arabiji. Hrgović bi se u Rijadu trebao boriti protiv Britanca Daniela Duboisa, no još se samo čeka potvrda.

