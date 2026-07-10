Humanitarna udruga Ane Gruice Uglešić u prvih 6 mjeseci donirala nevjerojatnih 212.000 eura: 'Naša priča'

"U vremenu u kojem često slušamo vijesti o podjelama, nepravdi i teškim životnim pričama, postoji jedna drugačija priča. Priča o ljudima koji nisu ostali nijemi promatrači tuđe boli. Priča o ljudima koji su odlučili pružiti ruku. Naša priča", kaže glumica, poduzetnica i humanitarka Ana Gruica Uglešić. Pod egidom „Bitno je da su djeca dobro“ u samo šest mjeseci od osnutka, desile su se nevjerojatne stvari – rješavane su materijalne, ali i rehabilitacijske potrebe. Hu GrU, sa sjedištem u Dugopolju, djeluje po cijeloj Hrvatskoj. Pa je tako izgrađena kuća koja je obitelji sa djecom vratila sigurnost i krov nad glavom. Obnovljeno je nekoliko domova, kupljene su perilice i sušilice, obojani zidovi i osigurani osnovni uvjeti za dostojanstven život. Kupljena su četiri automobila obiteljima koje svakodnevno vode najteže bitke – one za zdravlje svoje djece. Udruga je sudjelovala i u nabavi dvaju vozila za županijsku Udrugu slijepih, omogućivši bolju mobilnost i kvalitetniji život njihovim članovima.

U potpunosti je plaćena rehabilitacija čovjeku nakon teške prometne nesreće, ocu četiri dječaka. Djevojčica s rijetkom genetskom bolešću dobila je komunikator koji joj omogućuje da komunicira sa svijetom oko sebe. Pomoć je stigla i tamo gdje je često najmanje vidljiva, ali jednako važna. Djeca su dobila računala za školovanje, naočale za vid, aparatiće za zube, novu odjeću i obuću. Plaćane su logopedske terapije, registracije automobila, stanarine za podstanare, dugovi u trgovinama i brojne druge, svakodnevne potrebe koje mnogim obiteljima predstavljaju nepremostiv teret. Maturantice koje si nisu mogle priuštiti svoju posebnu večer dobile su priliku zasjati na maturi poput svojih vršnjakinja. Donirana je hrana potrebitima, a pelene su stigle korisnicama Sigurne kuće u Splitu. Odblokirani su računi i plaćeni dugovi desetak samohranih mama što je za zdravo funkcioniranje obitelji od presudne važnosti. „Mnogima treba samo skinuti težak teret duga oko vrata, kako bi majke koje se same brinu za djecu mogle udahnuti i nastaviti dalje“, kaže Ana.

Naša glumica Ana Gruica Uglešić osnovala je humanitarnu udrugu za pomoć djeci, samohranim i zlostavljanim majkama

Udruga je ove godine i nekoliko je obitelji poslala na ljetovanje i to ponovno zahvaljujući novčanim donacijama i prepuštanjem apartmana za boravak plemenitih ljudi koji su svoju dobrotu stavili ispred vlastitog profita. I zaista - ono što ovu priču čini posebnom nisu samo rezultati. Posebni su ljudi koji nesebično odvajaju kako bi pomogli drugima. Ana Gruica Uglešić, pokretačka snaga ove humanitarne priče, često kaže da ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez njezinih “Anđela”. I zaista je tako. To nisu bogati donatori niti velike korporacije. To su obični ljudi velikog srca. Ljudi koji dijele objave na društvenim mrežama, koji uplate pet, deset ili dvadeset eura kada mogu, koji šire priču dalje i vjeruju da svatko može pomoći koliko može. To su majke, očevi, umirovljenici, studenti, obrtnici, poduzetnici, prijatelji i potpuni stranci koji su odlučili biti dio nečega većeg od sebe.

Veliku i neprocjenjivu ulogu u širenju ove priče imaju i javne osobe koje su prepoznale važnost djelovanja udruge. Svojim dosegom, ali još važnije – svojom autentičnom podrškom, dijeljenjem objava i uključivanjem u komunikaciju, pomažu da priče o potrebitima dođu do onih koji možda inače nikada ne bi čuli za njih. Upravo ta vidljivost često je presudna: ona pretvara empatiju u konkretnu akciju, pokreće nove ljude i širi krug onih koji žele pomoći. Zahvaljujući toj sinergiji, dobrota se ne zadržava – ona se umnožava, raste i doseže sve dalje.

VIDEO Ana Gruica Uglešić: Tužila sam novine, tražila potvrdu za duševnu bol i tako sam upoznala supruga

"Svaki euro koji je prošao kroz HU GrU nosio je sa sobom nečiju vjeru da dobro još uvijek postoji. I zato je ovih 212.000 eura mnogo više od novaca. Ovo je dokaz da humanost nije nestala i da postoje ljudi koji će zastati, saslušati i pomoći. Ovo je zajednica koja pokazuje što se može. Hvala svakome tko je odlučio vjerovati da se dobrota umnožava kada se dijeli“, kaže Ana.