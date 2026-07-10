Maja Lena Lopatny pokazala kako uživa s partnerom i kćeri, javila joj se i mama Mia: 'Ljubim vas'

Obiteljska idila na Jadranu izmamila je osmijehe pratitelja Maje Lene Lopatny. Magistra novinarstva, nekadašnja televizijska voditeljica i danas marketing menadžerica objavila je niz fotografija na kojima uživa u ljetnim trenucima s partnerom Karlom Šeparovićem i njihovom dvogodišnjom kćeri Mabel. Maju Lenu, kćer glumice Mije Begović i pokojnog vaterpolskog velikana i olimpijskog pobjednika Ronalda Lopatnyja, posljednjih godina rijetko viđamo na javnim događanjima, pa je njezina obiteljska objava privukla posebnu pozornost. Fotografije odišu toplinom i spokojem, a prikazuju obitelj tijekom bezbrižnih trenutaka uz more. Maja Lena, Karlo i malena Mabel uživali su u igri na šljunčanoj plaži, vožnji brodom i čarobnim prizorima obasjanima toplim svjetlom zalaska sunca. Sudeći prema objavljenim kadrovima, zajedničko vrijeme proveli su daleko od svakodnevnih obveza, potpuno posvećeni jedni drugima. Uz fotografije je Maja Lena ostavila tek nekoliko riječi, no njima je najbolje sažela koliko joj znače trenuci provedeni s najbližima: "Lipi moj živote... srce mi se smije". Emotivna objava izazvala je brojne reakcije pratitelja, koji su obitelji uputili mnoštvo lijepih poruka.

Među komentarima posebno se istaknula poruka ponosne bake Mije Begović. Poznata glumica nije skrivala koliko je raduje sreća njezine kćeri, partnera i unučice, pa im je poručila: "Nema veće sreće za mene, nego vaša. Ljubim, ljubim". Maja Lena odrasla je pod povećalom javnosti, no posljednjih je godina svoj privatni život uglavnom držala podalje od medijske pozornosti. Nakon iskustva u televizijskom voditeljstvu i odnosima s javnošću profesionalno se posvetila marketingu i turizmu, a s Korčulom je već godinama snažno povezana, i poslovno i privatno. Završila je studij novinarstva, tijekom studiranja osvojila je i dvije posebne Rektorove nagrade, a svojedobno je upisala doktorski studij na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

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Iako je nekoć bila česta gošća društvenih događanja, danas se u javnosti pojavljuje znatno rjeđe. Na društvenim mrežama uglavnom dijeli pomno odabrane trenutke iz svakodnevice, a u središtu njezinih posljednjih objava sve su češće obitelj, majčinstvo i mala Mabel. Upravo su zato prizori s mora još jednom pokazali koliko Maja Lena uživa u novom životnom poglavlju, ispunjenom ljubavlju, zajedništvom i jednostavnim obiteljskim radostima.

**Uz korištenje AI-ja