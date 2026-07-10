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ZGODAN PAR

FOTO Evo kako izgleda prezgodna supruga Renea Bitorajca! 11 godina mlađa Ana s njim se pojavila na važnom događaju

Pula: Svečano otvoren 73. Pula Film Festival
Foto: Sasa Miljevic
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VL
Autor
Vecernji.hr
10.07.2026.
u 10:06

Pedesetčetverogodišnjem glumcu društvo je pravila njegova dugogodišnja supruga Ana, jedanaest godina mlađa od njega. Budući da ih javnost nema često priliku vidjeti zajedno na društvenim događanjima, njihovo pojavljivanje privuklo je pozornost fotografa i okupljenih posjetitelja. (U galeriji iznad pogledajte ostale fotografije Renea i njegove supruge Ane)

Filmska Pula u četvrtak je ponovno zablistala punim sjajem. Pred rasprodanom publikom u veličanstvenom ambijentu pulske Arene svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, a čast da započne ovogodišnji filmski program pripala je komediji "Svadba" redatelja Igora Šeregija. Film je već ostvario povijesni uspjeh u domaćoj kinodistribuciji, a upravo je tijekom projekcije u Areni dočekao svojeg 800-tisućitog gledatelja u hrvatskim kinima. Crvenim tepihom prije projekcije prošetali su brojni članovi glumačke i autorske ekipe filma, među kojima je bio i Rene Bitorajac, koji u "Svadbi" tumači jednu od glavnih uloga. Pedesetčetverogodišnjem glumcu društvo je pravila njegova dugogodišnja supruga Ana, jedanaest godina mlađa od njega. Budući da ih javnost nema često priliku vidjeti zajedno na društvenim događanjima, njihovo pojavljivanje privuklo je pozornost fotografa i okupljenih posjetitelja. Za ovu su se svečanu večer i modno uskladili, odabravši elegantne ljetne kombinacije u bijeloj boji.

Pula: Svečano otvoren 73. Pula Film Festival
09.07.2026., Pula - U pulskoj je Areni svecano otvoren 73. Pula Film Festival. Photo: Sasa Miljevic/PIXSELL
Foto: Sasa Miljevic

Rene i Ana već godinama svoj obiteljski život nastoje držati podalje od medijske pozornosti. Vjenčali su se u tajnosti 2006. godine, a veće svadbeno slavlje organizirali su tijekom ljeta 2007., nakon rođenja sina Gabriela. Obitelj se ponovno proširila 2009. godine, kada im se rodila kći Larisa. Iako se Ana rijetko pojavljuje u javnosti i gotovo nikada ne govori o privatnom životu, poznato je da je po struci odgojiteljica te da je godinama aktivno uključena i u obiteljske poslovne projekte. Jednom je prilikom ipak otkrila koliko joj je suprug značio tijekom rođenja njihove djece. Govoreći o Reneovoj potpori u rađaonici, uz glumačku se metaforu našalila da je "tata imao glavnu mušku ulogu nagrađenu Oscarom", dodavši kako nakon prvog poroda nije mogla zamisliti da ne bude uz nju i tijekom drugoga.

FOTO Isplivale fotografije Marka Livaje s početka karijere. Pogledajte kako je ranije izgledao
Pula: Svečano otvoren 73. Pula Film Festival
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Poslovni i obiteljski život Bitorajčevih s vremenom su se dodatno isprepleli. Ana vodi organizacijski dio poslova u kazalištu Luda kuća, koje je Rene osnovao s kolegom Brankom Đurićem Đurom, dok se njihov sin Gabriel također počeo baviti glumom i nastupati u kazališnim predstavama. Kći Larisa zasad je, kako je Rene ranije otkrio, prije svega vjerna gledateljica. Njihovo zajedničko pojavljivanje na otvorenju Pulskog filmskog festivala stoga je bilo rijetka prilika da ih javnost vidi zajedno. Dok Rene zbog filma koji ruši rekorde proživljava još jedno važno razdoblje svoje dugogodišnje karijere, Ana mu je i ovoga puta bila podrška iz prvog reda, nenametljivo, ali uz njega, kao i tijekom gotovo dva desetljeća njihova braka.

**Uz korištenje AI-ja
Ključne riječi
glumac supruga Pula Film Festival Ana Bitorajac Rene Bitorajac showbiz

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