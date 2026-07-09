Naš popularni glumac nakon dugo vremena objavio fotku sa zgodnom suprugom: 'Tako ste slatki zajedno'

Glumac i član žirija "Supertalenta" Fabijan Pavao Medvešek na društvenim mrežama rijetko dijeli obiteljske fotografije, a nedavno je napravio iznimku i objavio fotografiju sa suprugom Karlom. Ta objava oduševila je njegove pratitelje koji su mu u komentarima napisali: "Tako slatki zajedno". Par je svoju ljubav odlučio okruniti brakom u svibnju 2022. godine. No, glumac je tek mjesec dana prije vjenčanja otkrio da je zaručen. Tada je sve iznenadio fotografijama s momačke. Par se vjenčao u Motovunu, a Fabijanu je kum bio kolega glumac Nikola Blaće, a goste je zabavljao pjevač Saša Lozar. Na svadbi su među gostima bili i glumac Ivan Čuić i manekenka Mia Matić. Poznato je i kako su njih dvoje zaljubljeni dugi niz godina. Naime, par je u vezi od srednje škole, no životni putevi nakratko su ih razdvojili. Karla je studirala studij produkcije u Engleskoj, dok je Fabijan bio na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. To vrijeme, morali su održavati vezu na daljinu.

- Oženio sam se s ljubavi svog života. Svašta možemo pričati o braku, doduše dosta je to svježe za mene jer smo u braku tek tri mjeseca. Vjerujem da putovanje do braka i sve to skupa na neki način utječe na to kako se ljudi osjećaju i odnose jer ljubav je velika stvar i stvarno ljubav daje znakove kada se što treba dogoditi i ako to slušaš, jasno će ti biti koji su to koraci koje želiš napraviti, tako da je ovo vjenčanje bilo najbolji trenutak u mom životu i nešto čemu se rado vraćam u mislima i sjećanjima. Prekrasno mi je i divno, kao što je bilo i prije, a drago mi je što sam to obilježio jer mislim da je brak velika stvar i to ima posebno značenje. Uživam jer je moja bivša cura i sadašnja supruga zaista osoba s kojom želim biti do kraja života – rekao nam je Fabijan u jednom intervju. Glumac i njegova supruga imaju dvoje djece, sina su dobili u siječnju 2023. godine, a kći im se rodila u rujnu prošle godine i imena svoje djece nisu nikada podijelili u javnosti.