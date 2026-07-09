Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 225
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
UŽIVO
UŽIVO Spektakl u Bostonu, Francuska i Maroko u borbi za polufinale SP-a
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LJUBAV IZ ŠKOLE

Naš popularni glumac nakon dugo vremena objavio fotku sa zgodnom suprugom: 'Tako ste slatki zajedno'

Zagreb: Veliko finale Supertalenta u Areni Zagreb
Foto: Marko Seper/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
09.07.2026.
u 23:00

Par se vjenčao u svibnju 2022. godine i imaju dvoje djece čija imena nikada ne otkrivaju u javnosti

Glumac i član žirija "Supertalenta" Fabijan Pavao Medvešek na društvenim mrežama rijetko dijeli obiteljske fotografije, a nedavno je napravio iznimku i objavio fotografiju sa suprugom Karlom. Ta objava oduševila je njegove pratitelje koji su mu u komentarima napisali: "Tako slatki zajedno".  Par je svoju ljubav odlučio okruniti brakom u svibnju 2022. godine. No, glumac je tek mjesec dana prije vjenčanja otkrio da je zaručen. Tada je sve iznenadio fotografijama s momačke. Par se vjenčao u Motovunu, a Fabijanu je kum bio kolega glumac Nikola Blaće, a goste je zabavljao pjevač Saša Lozar. Na svadbi su među gostima bili i glumac Ivan Čuić i manekenka Mia Matić. Poznato je i kako su njih dvoje zaljubljeni dugi niz godina. Naime, par je u vezi od srednje škole, no životni putevi nakratko su ih razdvojili. Karla je studirala studij produkcije u Engleskoj, dok je Fabijan bio na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. To vrijeme, morali su održavati vezu na daljinu.

- Oženio sam se s ljubavi svog života. Svašta možemo pričati o braku, doduše dosta je to svježe za mene jer smo u braku tek tri mjeseca. Vjerujem da putovanje do braka i sve to skupa na neki način utječe na to kako se ljudi osjećaju i odnose jer ljubav je velika stvar i stvarno ljubav daje znakove kada se što treba dogoditi i ako to slušaš, jasno će ti biti koji su to koraci koje želiš napraviti, tako da je ovo vjenčanje bilo najbolji trenutak u mom životu i nešto čemu se rado vraćam u mislima i sjećanjima. Prekrasno mi je i divno, kao što je bilo i prije, a drago mi je što sam to obilježio jer mislim da je brak velika stvar i to ima posebno značenje. Uživam jer je moja bivša cura i sadašnja supruga zaista osoba s kojom želim biti do kraja života – rekao nam je Fabijan u jednom intervju. Glumac i njegova supruga imaju dvoje djece, sina su dobili u siječnju 2023. godine, a kći im se rodila u rujnu prošle godine i imena svoje djece nisu nikada podijelili u javnosti.
Ključne riječi
showbiz Instagram supruga Fabijan Pavao Medvešek

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!