U Hrvatsku došli jer nisu mogli u druge zemlje EU, većina ih nezadovoljna

Dostavljači i taksisti, uglavnom iz Nepala i Indije, rade u teškim prekarnim uvjetima, uobičajeno između 10 i 14 sati dnevno, s vrlo malo slobodnih dana. Za dolazak u Hrvatsku zadužili su se posredovanjem agencija najčešće između 6000 i 8000 eura. Dok dio radnika izražava zadovoljstvo jednostavnošću posla i mogućnošću da "sam sebi budeš gazda", većina je nezadovoljna zbog niskih prihoda i visokih provizija koje uzimaju platforme. Jedan taksist navodi kako im platforma uzima čak 30% iznosa, a neki dostavljači navode da im, nakon svih troškova i slanja novca obitelji, ostaje tek od 100 do 300 eura mjesečno za život. Pokazalo je to istraživanje "Work, Eat, Sleep, Repeat: Iskustva stranih taksista i dostavljača u Zagrebu" sociologa doc. dr. sc. Ivana Perkova s Fakulteta hrvatskih studija, asistentice Ane Budimir s Fakulteta političkih znanosti te prof. Nikole Švende iz Gimnazije Lucijana Vranjanina, koje je objavljeno u znanstvenom časopisu Kroatologija.