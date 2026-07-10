Dostavljači i taksisti, uglavnom iz Nepala i Indije, rade u teškim prekarnim uvjetima, uobičajeno između 10 i 14 sati dnevno, s vrlo malo slobodnih dana. Za dolazak u Hrvatsku zadužili su se posredovanjem agencija najčešće između 6000 i 8000 eura. Dok dio radnika izražava zadovoljstvo jednostavnošću posla i mogućnošću da "sam sebi budeš gazda", većina je nezadovoljna zbog niskih prihoda i visokih provizija koje uzimaju platforme. Jedan taksist navodi kako im platforma uzima čak 30% iznosa, a neki dostavljači navode da im, nakon svih troškova i slanja novca obitelji, ostaje tek od 100 do 300 eura mjesečno za život. Pokazalo je to istraživanje "Work, Eat, Sleep, Repeat: Iskustva stranih taksista i dostavljača u Zagrebu" sociologa doc. dr. sc. Ivana Perkova s Fakulteta hrvatskih studija, asistentice Ane Budimir s Fakulteta političkih znanosti te prof. Nikole Švende iz Gimnazije Lucijana Vranjanina, koje je objavljeno u znanstvenom časopisu Kroatologija.
U Hrvatsku došli jer nisu mogli u druge zemlje EU, većina ih nezadovoljna
Dostavljači i taksisti u prekarnom radu, nadležni tvrde da je 70% stranih radnika obuhvaćeno kolektivnim ugovorima
Komentara 6
Baš čudno. A inače su i doktori i inženjeri svuda traženi i dobro plaćeni.
hahahaaa a da sad odu pa u državi bi bilo ohohooo samoubojstava i pun kufer depresije ...jer ko bi dostavljo hranu , špeceraj iz ducana jer smo se uzasno ulijenili ...evo moji kolege jazavci koje stalno špotam dok radimo oni više doma ni ne kuhaju nego samo po tom woltu i glovu tipkaju i naručuju....on u pol 9 navecer otipka da mu se dostavi 2 cole i čipse jer klince šalje spat rak da on i žena mogu u miru buljit u serije ...božeee ...a da ne pričam o građevini , pilanama , skladištima, pa sve bi stalo jer mi samo znamo kukat i lijeni smo a kad odemo van e onda nas nije sramota radit i po tri posla i čistit wc-e
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a nitko ne razmišlja o higijeni i bakteriološkoj ispravnosti te robe i tih dostavljača.Glavno da im nose hranu pa makar je i sumnjiva.