Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PREKARNI RAD STRANIH RADNIKA

U Hrvatsku došli jer nisu mogli u druge zemlje EU, većina ih nezadovoljna

Autor
Dijana Jurasić
10.07.2026.
u 06:01

Dostavljači i taksisti u prekarnom radu, nadležni tvrde da je 70% stranih radnika obuhvaćeno kolektivnim ugovorima

Dostavljači i taksisti, uglavnom iz Nepala i Indije, rade u teškim prekarnim uvjetima, uobičajeno između 10 i 14 sati dnevno, s vrlo malo slobodnih dana. Za dolazak u Hrvatsku zadužili su se posredovanjem agencija najčešće između 6000 i 8000 eura. Dok dio radnika izražava zadovoljstvo jednostavnošću posla i mogućnošću da "sam sebi budeš gazda", većina je nezadovoljna zbog niskih prihoda i visokih provizija koje uzimaju platforme. Jedan taksist navodi kako im platforma uzima čak 30% iznosa, a neki dostavljači navode da im, nakon svih troškova i slanja novca obitelji, ostaje tek od 100 do 300 eura mjesečno za život. Pokazalo je to istraživanje "Work, Eat, Sleep, Repeat: Iskustva stranih taksista i dostavljača u Zagrebu" sociologa doc. dr. sc. Ivana Perkova s Fakulteta hrvatskih studija, asistentice Ane Budimir s Fakulteta političkih znanosti te prof. Nikole Švende iz Gimnazije Lucijana Vranjanina, koje je objavljeno u znanstvenom časopisu Kroatologija.

Ključne riječi
Istraživanje uvjeti rada taksisti migranti

Komentara 6

Pogledaj Sve
DO
doktorica
07:43 10.07.2026.

a nitko ne razmišlja o higijeni i bakteriološkoj ispravnosti te robe i tih dostavljača.Glavno da im nose hranu pa makar je i sumnjiva.

LO
Lolita3
07:36 10.07.2026.

Baš čudno. A inače su i doktori i inženjeri svuda traženi i dobro plaćeni.

HH
Hrvoje Hrk !!
07:14 10.07.2026.

hahahaaa a da sad odu pa u državi bi bilo ohohooo samoubojstava i pun kufer depresije ...jer ko bi dostavljo hranu , špeceraj iz ducana jer smo se uzasno ulijenili ...evo moji kolege jazavci koje stalno špotam dok radimo oni više doma ni ne kuhaju nego samo po tom woltu i glovu tipkaju i naručuju....on u pol 9 navecer otipka da mu se dostavi 2 cole i čipse jer klince šalje spat rak da on i žena mogu u miru buljit u serije ...božeee ...a da ne pričam o građevini , pilanama , skladištima, pa sve bi stalo jer mi samo znamo kukat i lijeni smo a kad odemo van e onda nas nije sramota radit i po tri posla i čistit wc-e

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
ZAVRŠNE PRIPREME

FOTO Sprema se spektakl! Pogledajte prizore iz Splita prije početka popularnog festivala

"Glavna pozornica široka je 80, a visoka 20 metara, dok VIP prostori na istočnoj i zapadnoj strani mogu primiti oko 6000 posjetitelja dnevno. Parter ispred pozornice predviđen je za oko 25.000 ljudi, a cijeli festivalski prostor opremljen je signalizacijom za hitne izlaze, punktovima prve pomoći te komunikacijskom infrastrukturom", rekao je projektni direktor festivala Alek el-Kazal

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!