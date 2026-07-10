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FOTO Bračni par Ivanišević rijetkim fotografijama obilježio Goranov povijesni uspjeh: 'Predivni'

Foto: Instagram screenshot
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VL
Autor
Vecernji.hr
10.07.2026.
u 21:45

Radijska voditeljica iskoristila je 25. godišnjicu Goranove povijesne pobjede na Wimbledonu kako bi na društvenim mrežama podijelila seriju romantičnih fotografija

Naš legendarni tenisač Goran Ivanišević i njegova supruga, radijska voditeljica Nives Ivanišević, jedan su od omiljenih domaćih parova. Iako rijetko dijele intimu, Nives je iskoristila 25. godišnjicu Goranove povijesne pobjede na Wimbledonu kako bi na društvenim mrežama podijelila seriju romantičnih fotografija.

Uz opis "Lijep dan", Nives je otkrila djelić njihove privatne proslave. Na slikama par sjedi zagrljen uz more, a na jednoj se čini kao da joj Goran pjeva. Ova objava oduševila je pratitelje, koji su ih obasuli komentarima poput "Predivni" i "Najljepši par", potvrđujući simpatije koje uživaju u javnosti.

Podsjetimo, njihova ljubavna priča od početka je bila obilježena diskrecijom. Nakon godinu dana veze, Goran i Nives vjenčali su se u tajnosti u prosincu 2017. godine na intimnoj ceremoniji u Zagrebu, okruženi samo najbližima. Sreću nisu dugo skrivali jer su tri mjeseca kasnije potvrdili da čekaju prinovu. U rujnu 2018. godine stigao im je sin Oliver, koji je postao centar njihova svijeta i najveća radost. 

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Harmonija njihova braka temelji se na međusobnoj podršci. Nives često ističe kako je Goran iznimno predan otac, ne samo malenom Oliveru, već i svojoj djeci iz prvog braka, kćeri Amber i sinu Emanuelu. Sam Goran je jednom prilikom otkrio kako je tajna sretnog braka u tome da se partneri trude svakoga dana biti bolji jedno prema drugome.
*dijelom uz pomoć AI

Ključne riječi
Wimbledon Nives Ivanišević Goran Ivanišević showbiz

Komentara 4

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IC
ICCO
22:19 10.07.2026.

Svatko tko je gledao Gorana cijeli Wimbledon 2001., posijedio je bar 10 god. ranije.

18
188
21:59 10.07.2026.

Svaki meč od Gorana je bila drama.

SL
slavenZadravec
22:45 10.07.2026.

Ne samo jedan od naših najboljih sportaša nego i vrhunski trener. Kako se radi o najkompetitivnijem pojedinačnom sportu Goran kao sportaš je vjerovatno drugi u povijesti iza Luke, zajedno s Čilićem, dok kao trener s osvojenim GS turnirima uspješno parira ako ne i nadmašuje Dalića.

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