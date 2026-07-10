Gorivo pred novim poskupljenjem, stručnjak otkrio što čeka vozače: Cijene će rasti, ali Hrvatska ima važnu prednost

Novi sukobi između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovno su otvorili pitanje mogućeg rasta cijena nafte i goriva. Posebnu zabrinutost izazivaju napetosti u Hormuškom tjesnacu, jednoj od ključnih svjetskih ruta za transport nafte, pa se sve češće postavlja pitanje kada bi se poremećaji na globalnom tržištu mogli preliti i na hrvatske benzinske postaje. O tome kako bi eskalacija sukoba mogla utjecati na cijene goriva, koliko bi poskupljenje moglo trajati te koliko je Hrvatska izložena mogućim poremećajima u opskrbi razgovarali smo s energetskim stručnjakom i bivšim ministrom gospodarstva Davorom Šternom.

Novi val sukoba na Bliskom istoku mogao bi se uskoro preliti i na cijene goriva, upozorava Davor Štern. Iako očekuje rast cijena, smatra da nema razloga za paniku te da Hrvatska, zahvaljujući riječkoj rafineriji i pristupu nafti, ne bi trebala imati problema s opskrbom. "Ovo što se događa na Bliskom istoku i u Arapskom zaljevu ne ohrabruje. Vidimo da je došlo do nastavka i eskalacije, odnosno prekida primirja. To se nekako poklapa i s krajem nogometnog prvenstva. Ne bih ja to povezivao, ali neki politički analitičari možda mogu", rekao nam je Štern. Prema njegovoj procjeni, rast cijena goriva praktički je neizbježan, no ne očekuje povratak na ranije rekordne razine.

"Neminovno mora doći do porasta cijena goriva, ali ne vjerujem da će doći do onih razina od prije. To ćemo još vidjeti. Govorimo možda o rastu cijene nafte od pet, deset dolara u odnosu na današnju cijenu, ali neće biti panike", kazao je. Koliko će poskupljenje trajati, dodaje, izravno će ovisiti o trajanju sukoba. Dodatni pritisak na tržište stvara i rat između Rusije i Ukrajine, posebno ukrajinski napadi na ruska energetska postrojenja. "Koliko će trajati sukob, toliko će trajati i poskupljenje. Situaciju dodatno otežava ono što se istodobno događa između Rusije i Ukrajine. Goriva nedostaje zbog oštećenja ruskih rafinerija, a to može izazvati još jedan dodatni skok cijena", upozorio je Štern.

Kada je riječ o Hrvatskoj, smatra da domaće tržište ne bi trebalo biti znatnije izloženo poremećajima u opskrbi, pod uvjetom da riječka rafinerija radi punim kapacitetom. "Hrvatska ne bi trebala biti izložena. Ima svoju rafineriju, koja je navodno u punom pogonu i potpuno obnovljena u Rijeci, a može zadovoljiti potrebe hrvatskog tržišta, pa i više od toga. Nafte će biti", rekao je. Građanima je poručio da nemaju razloga za zabrinutost. "Građani nemaju nikakvog razloga za zabrinutost pod uvjetom da riječka rafinerija radi. Mi kao država imamo rafineriju i imamo pristup nafti", zaključio je Štern.