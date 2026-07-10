FOTO Ova saborska zastupnica imala je 169 kg: Uspjela je skinuti 65 kg i evo kako sada izgleda

Saborska zastupnica Boška Ban Vlahek pozornost javnosti privukla je u travnju prošle godine, kada je napustila SDP nakon dugogodišnjeg članstva, a godinu dana kasnije, u travnju 2026., postala je članica HDZ-a.
Saborska zastupnica Boška Ban Vlahek pozornost javnosti privukla je u travnju prošle godine, kada je napustila SDP nakon dugogodišnjeg članstva, a godinu dana kasnije, u travnju 2026., postala je članica HDZ-a.
Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
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Ban Vlahek nedavno se pojavila na 10. sjednici Hrvatskoga sabora. Za tu prigodu odjenula je svečanu rozu majicu i bijele hlače te je još jednom pokazala svoju izvrsnu figuru.
Ban Vlahek nedavno se pojavila na 10. sjednici Hrvatskoga sabora. Za tu prigodu odjenula je svečanu rozu majicu i bijele hlače te je još jednom pokazala svoju izvrsnu figuru.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Naime, ova saborska zastupnica osim po svom političkom djelovanju u javnosti je pažnju privukla i svojom transformacijom tijekom koje je izgubila dosta kilograma.
Naime, ova saborska zastupnica osim po svom političkom djelovanju u javnosti je pažnju privukla i svojom transformacijom tijekom koje je izgubila dosta kilograma.
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixselll
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Put njezine promjene, tijekom kojeg je izgubila 65 kilograma, počeo je kada je shvatila da joj zdravlje treba biti prioritet. Kako je izjavila jednom, htjela je biti uzor svojoj djeci i pokazati im da se trud i posvećenost isplate.
Put njezine promjene, tijekom kojeg je izgubila 65 kilograma, počeo je kada je shvatila da joj zdravlje treba biti prioritet. Kako je izjavila jednom, htjela je biti uzor svojoj djeci i pokazati im da se trud i posvećenost isplate.
Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
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Najveći izazov joj je bio pronaći vrijeme za vježbanje, a gubitak kilograma je odmah osjetila i na svom zdravlju.
Najveći izazov joj je bio pronaći vrijeme za vježbanje, a gubitak kilograma je odmah osjetila i na svom zdravlju.
Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
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Želju da smršavi i nešto promijeni u svom životu je osvijestila kada je vaga pokazala da ima 169 kilograma. Donijela je tada odluku kako će iz prehrane izbaciti ugljikohidrate, slatkiše i slatke napitke.
Želju da smršavi i nešto promijeni u svom životu je osvijestila kada je vaga pokazala da ima 169 kilograma. Donijela je tada odluku kako će iz prehrane izbaciti ugljikohidrate, slatkiše i slatke napitke.
Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
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U nastavku pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
U nastavku pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixselll
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