FOTO Ova saborska zastupnica imala je 169 kg: Uspjela je skinuti 65 kg i evo kako sada izgleda
Saborska zastupnica Boška Ban Vlahek pozornost javnosti privukla je u travnju prošle godine, kada je napustila SDP nakon dugogodišnjeg članstva, a godinu dana kasnije, u travnju 2026., postala je članica HDZ-a.
Put njezine promjene, tijekom kojeg je izgubila 65 kilograma, počeo je kada je shvatila da joj zdravlje treba biti prioritet. Kako je izjavila jednom, htjela je biti uzor svojoj djeci i pokazati im da se trud i posvećenost isplate.
Želju da smršavi i nešto promijeni u svom životu je osvijestila kada je vaga pokazala da ima 169 kilograma. Donijela je tada odluku kako će iz prehrane izbaciti ugljikohidrate, slatkiše i slatke napitke.