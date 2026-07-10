Pravni obrat u slučaju Laure iz 'Gospodina Savršenog', javio nam se njen odvjetnik: 'Puštena je iz istražnog zatvora'

"Moja klijentica Laura Prgomet puštena je iz istražnog zatvora te joj je dodijeljena blaža mjera", kazao nam je dubrovački odvjetnik Robert Bačić. Izvanraspravno vijeće prihvatilo je žalbu obrane i preinačilo rješenje suca istrage, čime je nekadašnjoj kandidatkinji RTL-ova showa "Gospodin Savršeni" ukinut istražni zatvor. Umjesto toga određene su joj mjere opreza. Kako nam je njezin odvjetnik otkrio u kratkom razgovoru, Prgomet se mora dvaput tjedno javljati nadležnoj policijskoj postaji. Riječ je o policijskoj postaji u Zagrebu, iako se incident zbog kojega se protiv nje vodi postupak dogodio u Dubrovniku. Dvadesetšestogodišnjakinja iz Dugog Sela prethodno je bio određen istražni zatvor zbog sumnje na počinjenje dvaju kaznenih djela napada na službenu osobu. Prema dosad objavljenim informacijama, tijekom policijskog postupanja fizički je nasrnula na policijske službenike, pri čemu je jedna policajka zadobila lakše tjelesne ozljede. Snimke privođenja ubrzo su se proširile društvenim mrežama i danima izazivale velik interes javnosti.

Prvotnim rješenjem sud joj je odredio istražni zatvor u trajanju do mjesec dana zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Takva odluka donesena je nakon incidenta koji se prošle nedjelje dogodio u jednom dubrovačkom ugostiteljskom objektu. Podsjetimo, Prgomet je privedena nakon incidenta u dubrovačkom kafiću Brazil. Prema tvrdnjama više sugovornika Dubrovačkog dnevnika, vrijeđala je prisutne, razbijala čaše i inventar te svojim ponašanjem rastjerala goste iz lokala. O razlozima zbog kojih joj je prvotno bio određen istražni zatvor za Dubrovački dnevnik govorio je i sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku Miloglav. "Određen je istražni zatvor u trajanju do mjesec dana, a razlog je opasnost od ponavljanja kaznenog djela, uzimajući u obzir činjenicu kako je ženska osoba pokazala izrazitu upornost, agresivnost i bezobzirnost, pritom vrijeđajući i fizički napadajući policijske službenike, tijekom čega je policijska službenica zadobila lakše tjelesne ozljede", rekao je Miloglav za Dubrovački dnevnik.

VIDEO Laura Prgomet nakon divljanja u Dubrovniku ide u istražni zatvor, evo za što je terete

Prema navodima tog portala, okupljeni građani najprije su pozvali Hitnu medicinsku pomoć zbog stanja u kojem se Prgomet nalazila. Nedugo potom na mjesto događaja stigla je i policija, a pojedini svjedoci tvrdili su da je vrijeđala službene osobe i nasrtala na njih. Nakon policijske intervencije odvedena je u službene prostorije, gdje je zadržana do dovođenja pred nadležno državno odvjetništvo. Iako je sada puštena iz istražnog zatvora, postupak protiv nje se nastavlja, uz obvezu pridržavanja izrečenih mjera opreza.