Rusija sprema eskalaciju, ovo je njihov novi, brutalni cilj: 'To ćemo vidjeti u sljedećim mjesecima'

Dok američki predsjednik Donald Trump posljednjih dana tvrdi kako je kraj rata u Ukrajini bliže nego što mnogi misle te da ruski predsjednik Vladimir Putin želi okončati sukob, informacije koje prenosi Reuters iz izvora bliskih Kremlju upućuju na sasvim drukčiji zaključak.

Kako navodi Reuters, pozivajući se na više anonimnih osoba upoznatih s raspravama u vrhu ruske vlasti, Putin je posljednjim ukrajinskim napadima duboko u ruskoj pozadini postao još odlučniji nastaviti rat, umjesto da pristane na pregovore. Jedan od izvora, kojeg Reuters opisuje kao člana tima savjetnika u Kremlju, rekao je da su ukrajinski napadi na rafinerije i luke dodatno učvrstili Putinovo uvjerenje da Rusija ne smije popustiti. "Vjerojatno ćemo u sljedećim mjesecima svjedočiti eskalaciji rata. Ukrajinski napadi na rafinerije i luke Putina su još više učvrstili u uvjerenju da nije moguće odstupiti. Mora nastaviti borbu", rekao je izvor za Reuters.

Prema istim izvorima, ruski predsjednik želi pojačati raketne napade na ukrajinske gradove te nastaviti kopnenu ofenzivu s ciljem osvajanja preostalog dijela Donbasa koji je još pod ukrajinskom kontrolom. Drugi sugovornik blizak Kremlju tvrdi da je Putin odlučan osvojiti cijeli Donbas te da je tijekom nedavnih razgovora s vojnim i obavještajnim vrhom odbacio prijedloge da se rat završi na sadašnjim linijama bojišta. "Vjeruje da je osvajanje Donbasa pitanje nekoliko mjeseci", rekao je anonimni izvor za Reuters.

Ruski novinar Mihail Fišman, bivši komentator lista Kommersant koji danas živi u egzilu, smatra da bi za Putina prekid rata bez ostvarenja ranije postavljenih ciljeva predstavljao politički poraz. "Putin je na početku agresije jasno definirao svoje ciljeve. Kad bi rat završio na sadašnjim linijama fronte, to bi za njega bio poraz i kapitulacija. Jasno mu je da takav ishod ne može predstaviti kao pobjedu Rusije", izjavio je Fišman.

Ruski predsjednik početkom srpnja objavio je da je ruska vojska zauzela Kostjantinivku, jedan od gradova u Donjeckoj oblasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski to je demantirao te je, prema pisanju češkog portala Seznam Zprávy, ironično pozvao Putina da dođe u grad na sastanak. Na pitanje Donalda Trumpa, postavljeno na marginama nedavnog summita NATO-a, bi li bio spreman sastati se s Putinom u Moskvi, Zelenski je odgovorio u šaljivom tonu: "To je sada malo komplicirano. Tamo trenutno leti puno ukrajinskih dronova. Opasno je."

Reuters i drugi zapadni mediji ističu kako Rusija i dalje raspolaže većim brojem vojnika i balističkih projektila, dok Ukrajina i dalje osjeća ozbiljan manjak projektila za sustave protuzračne obrane. Bivši zapovjednik američkih snaga u Europi, general Ben Hodges, rekao je za britanski The Times da Rusija može dodatno intenzivirati raketne napade na ukrajinske gradove, dok Ukrajina trenutačno nema dovoljno obrambenih kapaciteta za njihovo potpuno presretanje.

Ukrajinski stručnjak za vojne tehnologije Vadim Kušnjikov procjenjuje da bi i eventualna proizvodnja sustava Patriot po licenci zahtijevala najmanje godinu i pol prije nego što bi prvi sustavi mogli biti operativni. Istodobno se, prema pisanju Seznam Zprávy, u Rusiji sve češće nagađa o mogućoj novoj mobilizaciji nakon parlamentarnih izbora, ali i o mogućnosti privremenog primirja koje bi ruskoj vojsci omogućilo popunu ljudstva i zaliha.