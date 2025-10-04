FOTO Ella Dvornik pohvalila se s novim autom čija cijena je vrtoglava

Influencerica Ella Dvornik u posljednje vrijeme vrlo je aktivna na društvenim mrežama gdje je počela snimati različite izazove, tako da je nedavno podijelila kako bi preživjela tjedan s 30 eura. Osim toga, pričala je i o svojoj obiteljskoj situaciji te pokazala kako provodi tjedan s kćerima, a sada je otkrila i da ima još jednu novinu u životu. Ella se tako na Instagramu pohvalila novim automobilom. Premda nije jasno je li kupljen ili je dio sponzorskog paketa, sivi SUV je privukao pozornost njezinih pratitelja.

Kako je kratko napisala uz fotografiju automobila, riječ je o ‘nadogradnji’ na prijašnje vozilo. Inače, ovisno o opremi, automobil košta između 40 i 75 tisuća eura.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, Dvornik na YouTubeu svojim pratiteljima donosi detalje i zanimljivosti iz privatnog života. U videu, objavljenom 21. rujna pod nazivom "Mogu li zabavljati djecu cijeli tjedan?", Ella započinje priču o putovanju u Istru, točnije u Bale, gdje njezine kćeri, Bali Dee i Lumi Wren, pohađaju školu i vrtić. Ondje, u obiteljskoj kući, žive s ocem, Britancem Charlesom Pearceom, s kojim je Ella u procesu razvoda. Video traje samo deset minuta, no pažnju su privukle njezine riječi: "Nisam se uopće naspavala, bilo mi je i vruće i hladno. Gore u tim sobama nema klime, sve je u onoj sobi koja je bila bračna soba. Gore spava sad on s djecom. Kad je mojih sedam dana, one svejedno spavaju s njim u istom krevetu. U principu, ja uvijek imam svojih sedam dana pod nadzorom. To je užasno teško, jer ne možeš se totalno opustiti, ne možeš pričati i imati privatne razgovore, ništa ne možeš", istaknula je Ella, čime je iznenadila mnoge.

U videu, Ella djecu vodi u igraonice, restorane i općenito s njima uživa u zajedničkom vremenu, ali nije snimala njihova lica. Na kraju videa, Ella je podijelila svoje osjećaje o povratku u Zagreb: "Vraćam se u Zagreb, totalna je promjena energije kad idem u Zagreb. Užasno mi je teško dolaziti ovamo, dugo mi to traje, ali kad odlazim u Zagreb, brzo mi sve prođe. Točno se vidi gdje mi je draže... Napokon je došlo vrijeme da odemo u Zagreb." Tako je s kćerima provela dva dana u Zagrebu, gdje živi, da bi ih potom ponovno vratila bivšem suprugu Charlesu u Bale.

U videu objavljenom 16. rujna, Ella se osvrnula na svoj izazov, koji je trajao gotovo sedam dana. Ella je pokušala živjeti s tjednim budžetom od samo 30 eura, a u novom videu pod nazivom "Ostala sam bez novca", otkrila je kako je gotovo nemoguće preživjeti s tako malim iznosom. Svoj posljednji novac potrošila je na kavu s benzinske stanice, čime se zapravo počastila. Ono što je također privuklo pažnju bila je cijena njezina najma stana u Zagrebu, o kojem je prvi put progovorila: "Zamislite, da sutra znam da je ponedjeljak, imam samo 40 centi i ne znam hoću li dobiti novih 30 eura za tjedan, to bi mi bilo jako stresno. Vidim svoje starije susjede u trgovini kako biraju hoće li uzeti grah za dva eura ili euro i osamdeset centi. Mislim, ljudi stvarno žive s premalim mirovinama... Hvala Bogu da imaju svoje stanove, jer ne znam kako bi preživjeli s tim mirovinama, plus stanarinama. Sada ne možeš iznajmiti ništa ispod 500 eura, a i za tih 500 eura to su rupetine. Ja sam stvarno dobro prošla s ovim stanom. Moj stan košta 950 eura, imam dvije spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupaonicu, toalet i šupu. Imam i terasu. Stanove koje sam gledala u ovom dijelu grada i u tom rangu bili su oko 1200 eura, a bili su, hajdemo reći, uredni. U ovoj ekonomiji nije lako biti 'single', nije lako biti penzioner. Sada je sve toliko skupo da jednostavno moraš živjeti s nekim, a ako ne živiš s nekim, moraš živjeti s roditeljima", kazala je Ella.

Dodala je: "Mislim, dobro, ima ljudi koji imaju plaću od dvije tisuće eura, ali nisu svi s tolikim plaćama. Većina ljudi je na nekom prosjeku od 1200 do 1300 eura, pola im ode na stanarinu i režije, a ako imate još i auto i benzin, stvarno ćete živjeti s 30 eura tjedno. Ne bih mogla živjeti u neznanju što će biti idući tjedan, ne bi mi bilo zabavno tako živjeti. Imala sam periode kad sam jela samo tjesteninu i jabuku. To je bilo jelo koje sam si radila jer nisam imala ništa drugo. Tada mi je to bilo O.K., ali to ne znači da ljudima mora biti isto", zaključila je Ella Dvornik.