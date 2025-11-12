FOTO Ella Dvornik objavila sretnu vijest, na ovo su svi zaboravili: ‘Ako ste tu’

Naši Portali
VL
Autor
Vecernji.hr
12.11.2025.
u 16:01

“Lumi se tek probudila u vrtiću pa ju Balie nosi do doma. Ići će Balie sa mnom u teretanu, malo prelako nosi tih 20 kilograma”, napisala je te dodala da će Balie  u srijedu navršiti osam godina. " Ako ste tu otkad se rodila, onda ste bar osam godina tu... Osam godina!!!!” napisala je Ella

Influencerica Ella Dvornik redovito dijeli detalje svoje svakodnevice na društvenim mrežama. Sada je ponovno podijelila jedan obiteljski trenutak, ali i veliki razlog za slavlje, Naime, Ella je u utorak poslijepodne objavila fotografiju kako starija kći Balie Dee nosi svoju mlađu sestru Lumi Wren. “Lumi se tek probudila u vrtiću pa ju Balie nosi do doma. Ići će Balie sa mnom u teretanu, malo prelako nosi tih 20 kilograma”, napisala je te dodala da će Balie  u srijedu navršiti osam godina. " Ako ste tu otkad se rodila, onda ste bar osam godina tu... Osam godina!!!!” napisala je Ella.

Foto: instagram

Podsjetimo, Dvornik je nedavno otvorila svoj profil za pitanja obožavatelja. Jedan od njih je pitao žive li djeca s njom u Zagrebu. “Bravo, odmah u glavu. Ne žive sa mnom. Imamo podijeljeno skrbništvo (za sad). Ali sutkinja je odredila u privremenoj mjeri da cure žive s tatom u našoj obiteljskoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu”, objasnila je.

Oglasio se Marko Perković Thompson povodom izjave gradonačelnika Tomislava Tomaševića
1/11

Isto tako, opovrgnula je glasine da djeca zajedno s Charlesom i Elom zapravo žive dobar dio tjedna zajedno. “Ovo je najveći apsurd ikad, ali čisto da znate da i to postoji. Kad je mojih sedam dana ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i kćerima. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svaki drugi tjedan, sretna obitelj. Mogu se rugati ovome jer ni meni ni njemu nije to drago, ali tako su stavili”, zaključila je.

Ella je tako nedavno na Instagramu objavila emotivan video u kojem ju kći pretpostavlja se starija Balie, moli da ne budu odvojene. "Ne želim da ideš", poručila je djevojčica, a dok joj je majka Ella poručila: "Volim te, hajde, ne budi tužna. Još nekoliko dana, OK?", poručila je influencerica dok je djevojčica u pozadini bila tužna, Ella joj je na kraju poručila: "Izdržat ćemo još malo" te je na video napisala: "Realnost skrbništva". 

