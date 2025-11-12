Ova princeza nedavno je šokirala mišićavom figurom, a iza njenog lica i mišića stoji stravična priča o preživljavanju

Bugarska princeza Kalina (52) jedina kći posljednjeg bugarskog cara Simeona II., nedavno je šokirala javnost svojom mišićavom figurom, no godinama je i meta kritika zbog izgleda nosa. Istina koja se krije iza njezine transformacije nije estetska kirurgija, već borba za život nakon teške liječničke pogreške.

Dok su jedni izražavali čuđenje, a drugi divljenje, sama princeza je odlučila stati na kraj spekulacijama. Objasnila je kako je njezin izgled rezultat dugogodišnje predanosti i discipline. "Ja sam sportašica, posvećena sam treningu s utezima", izjavila je kratko, potvrđujući ono što je njezin suprug već ranije naglašavao. Prema njegovim riječima, Kalina je u izvrsnoj fizičkoj formi zahvaljujući zdravom načinu života koji uključuje svakodnevni trening i uravnoteženu prehranu. Njezina pojava nije rezultat slučajnosti ili kratkotrajnog hira, već svjesne odluke da svoje tijelo dovede u zavidnu formu, čime prkosi stereotipima koji se često vežu uz članove kraljevskih obitelji. Njezina predanost vježbanju postala je jednako intrigantna kao i priča koja se krije iza promjena na njezinom licu, a koja je godinama bila predmetom zlonamjernih glasina i izrugivanja.

FOTO Lana Jurčević je proslavila 41. rođendan, pogledajte kako se mijenjala od početka karijere

Naime, uz komentare na račun mišića, ponovno su se aktualizirale i stare priče o njezinom nosu, koji je godinama bio predmet teorija o neuspjelim estetskim operacijama. Mnogi su pretpostavljali da je princeza podlegla trendu plastične kirurgije, no istina je daleko od toga i zapravo je potresna. Njezin suprug Kitín Muñoz još je 2018. godine odlučio prekinuti šutnju i otkriti bolnu pozadinu koja stoji iza izgleda njegove supruge, nazvavši sve teorije o estetskim zahvatima "apsurdnim dezinformacijama". Priča o Kalininom licu nije priča o taštini, već o preživljavanju i posljedicama strašne medicinske pogreške koja joj je umalo uništila život i ostavila trajne posljedice s kojima se i danas nosi.

Sve je počelo još u djetinjstvu, kada je Kalina u dobi od osam godina u školskoj nesreći slomila dva prednja zuba. Godinama kasnije, 1999. godine, dok je studirala umjetnost u Londonu, odlučila je riješiti taj problem i potražila je pomoć stomatologa kako bi slomljene zube zamijenila krunicama. Nažalost, taj se rutinski zahvat pretvorio u noćnu moru. Prema riječima njezinog supruga, stomatolog je tijekom postupka bušio preduboko u bazu kosti, što je uzrokovalo tešku infekciju. Ono što je trebalo biti jednostavno estetsko rješenje postalo je početak dugogodišnje zdravstvene kalvarije koja će joj zauvijek promijeniti ne samo izgled, već i život, te je staviti u središte medijske pažnje iz potpuno pogrešnih razloga.

Infekcija se ubrzo proširila s kosti na hrskavicu nosa, a situacija je postala kritična. Stanje joj se dodatno pogoršalo dok je bila na pomorskoj ekspediciji sa svojim suprugom, gdje nije imala pristup adekvatnoj medicinskoj skrbi. Infekcija je postala toliko agresivna da je zahvatila i dio njezinog oka, zbog čega je bila potrebna hitna evakuacija i operacija. "Morali smo je hitno evakuirati. Prioritet je bio očistiti infekciju i spasiti joj oko i nos. Estetska oštećenja u tom trenutku nisu bila važna, jer je ključno bilo spasiti joj život", objasnio je Muñoz. Ta hitna intervencija ostavila je trajne posljedice na izgledu njezinog nosa, ali joj je spasila vid i spriječila daljnje širenje po život opasne infekcije.

Rođena u Madridu 1972. godine, Kalina je peto dijete i jedina kći Simeona II., posljednjeg cara Bugarske, i njegove supruge Margarite. Nakon studija u Madridu i Londonu, gdje je diplomirala povijest umjetnosti, posvetila se obiteljskom životu. Godine 2002. udala se za Kitína Muñoza, poznatog španjolskog moreplovca i istraživača, koji je ujedno i ambasador dobre volje UNESCO-a. Pet godina kasnije par je dobio sina, kojem su dali ime po princezinom ocu, Simeon-Hassan. Unatoč kraljevskom podrijetlu, Kalina je poznata po svom nekonvencionalnom stilu, eksperimentiranju s odjećom i šminkom, ali i po nevjerojatnoj mentalnoj i fizičkoj snazi.