FOTO Žanamari postala žrtva prevare! Evo što joj se dogodilo: 'Čime se ja moram baviti!'

Domaća pjevačica i influencerica Žanamari Perčić ponovno se našla u središtu drame na društvenim mrežama. Naime, pjevačica je putem svog Instagram profila otkrila šokantnu informaciju da je postala žrtva krađe identiteta. Nepoznata osoba kreirala je lažni profil na popularnoj aplikaciji Telegram, koristeći njezino ime i fotografije, vjerojatno s ciljem obmanjivanja javnosti i njezinih obožavatelja.

Žanamari je odmah reagirala i pozvala svojih više od 200 tisuća pratitelja da prijave sporni profil kako bi se spriječila daljnja zlouporaba i potencijalna prijevara. - Ovaj Telegram profil je FAKE! To nisam ja! - poručila je u svojoj Instagram priči, u kojoj tvrdi kako se iza profila s korisničkim imenom @zanamari01 krije lažna osoba. - Čime se ja moram bavit! - dodala je frustrirano. Ovaj incident samo je posljednji u nizu napada s kojima se poznati s domaće javne scene u posljednje vrijeme suočavaju na internetu.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, sa sličnim problemima suočio se i glazbenik Boris Rogoznica. On je početkom listopada na Facebooku upozorio svoje pratitelje i prijatelje na lažni profil koji se koristi njegovim imenom i fotografijama. Nakon što je ujutro primio desetak poruka s upitima je li on vlasnik novog profila koji im se javlja, shvatio je ozbiljnost situacije, pogotovo jer je na prevaru nasjeo čak i njegov rođak, po struci informatičar. - Ako jedan obrazovani informatičar može nasjesti na takav lažni profil, onda možete zamisliti koliko su ranjivi ljudi bez iskustva na društvenim mrežama i s manje informatičkog znanja - napisao je Rogoznica, vidno zabrinut za sigurnost svojih obožavatelja.

Objasnio je kako je cilj ovakvih profila isključivo financijska prevara te je podijelio zabrinjavajuću priču jednog kolege kao upozorenje svima. - Prije tri tjedna bio sam na kavi s kolegom glazbenikom, koji mi je ispričao da je jedan lažni profil slao poruke njegovim pratiteljima - ljudima koje je lako pronaći na njegovom javnom profilu. Nažalost, vrijedi zakon velikih brojeva: što više pokušaja – to više “uspjeha”. Tako je jedna gospođa, koja je bila uvjerena da komunicira s njim, nakon duljeg dopisivanja uplatila 10.000 američkih dolara. Budući da moj kolega često gostuje u Americi i ima tamo obožavatelje, priča joj je zvučala uvjerljivo. Nakon uplate, lažni se profil jednostavno ugasio i nestao - zajedno s novcem. Tek tada se gospođa javila na njegov pravi profil. Ne moram ni objašnjavati kakve su neugodnosti uslijedile - prenio je Rogoznica. Istaknuo je da se lažni profili ne događaju samo njemu, već svim javnim osobama koje imaju pratitelje i simpatizere na platformama poput Instagrama.