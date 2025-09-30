FOTO Dikan objavio fotku s najvažnijom ženom svog života: 'Davni lijepi dubrovački dani'

Poduzetnik Josip Radeljak Dikan poznat je po tome što na svojim društvenim mrežama bez zadrške dijeli svoja mišljenja o aktualnim društvenim i političkim temama, no s vremena na vrijeme svoje pratitelje iznenadi i ponekom intimnom obiteljskom uspomenom. Upravo je to učinio nedavnom objavom stare fotografije iz Dubrovnika, na kojoj pozira s najvažnijom ženom u svom životu, svojom kćeri Lanom Radeljak. Uz fotografiju koja odiše nostalgijom, Dikan je napisao i emotivan opis koji je raznježio mnoge. - Davni lijepi dubrovački dani!! A moje malo SUHO ZLATO tek počelo rasti!! - poručio je ponosni otac. Njegova objava brzo je prikupila brojne lajkove i komentare, a pratitelji nisu skrivali oduševljenje. - "Tako ste lijepi", "Ajmee, ovo je bilo vrijeme našeg druženja... Lanica ko lutkica mala..." - samo su neke od toplih reakcija.

Lana Radeljak Dikanova je kći iz braka s legendarnom hrvatskom glumicom Enom Begović, koja je tragično preminula u prometnoj nesreći na otoku Braču u kolovozu 2000. godine, kada je Lana bila tek beba. Unatoč teškom gubitku i odrastanju bez majke, Lana je izrasla u uspješnu mladu ženu, a njezin odnos s ocem oduvijek je bio iznimno čvrst i ispunjen ljubavlju i podrškom, što je i sama potvrdila u jednom od rijetkih intervjua.

- Tata i ja vrlo smo bliski i, naravno, često mi daje savjete bilo da je riječ o poslovnim ili privatnim situacijama. S obzirom na njegovo bogato iskustvo, uvijek ima što sa mnom podijeliti, a njegove perspektive često su mi od velike pomoći - otkrila je Lana jednom prilikom za Story. Priznala je kako njihov odnos, kao i svaki drugi, ima svoje uspone i padove, no temelji se na međusobnom poštovanju. - Iako je između nas velika razlika u godinama, rekla bih da sam mu slaba točka pa mi uvijek pristupa s puno pažnje i podrške. Kao i svaki odnos, i naš ima trenutke kada se slažemo i trenutke kada se možda ne slažemo u svemu, što smatram potpuno normalnim - dodala je.

FOTO Lana Radeljak objavila novi selfi s dečkom, posjetili su ovu popularnu europsku destinaciju

Lana se osvrnula i na očev karakterističan 'britak jezik', ističući kako je to jednostavno dio njega. - Direktan je i ne boji se reći što misli. Povremeno ga pokušavam savjetovati da ublaži ton, ali na kraju dana on uvijek ostaje vjeran sebi, što i poštujem - ispričala je. Zanimljivo je da, iako je Dikan poznat po istančanom modnom stilu, upravo ona ima utjecaj na njegov odabir. - Ponekad mu znam nabaciti modni savjet, a on me uvijek vjerno posluša. Primjerice, nekada ga možete vidjeti kako nosi sunčane naočale Izipizi ili tenisice Veja. To je moj utjecaj - zaključila je kroz smijeh, otkrivajući još jednu stranu njihova bliskog odnosa.