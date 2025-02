Lana Radeljak otvorila dušu, prvi put progovorila o mami Eni i tati Dikanu

Lana Radeljak, kći Dikana Radeljaka i Ene Begović nedavno je otvorila svoje profile na društvenim mrežama za javnost, a na TikToku je počela snimati videe redovito, te tamo dijeli detalje iz privatnog života. Lana je isto tako dala i intervju za Story u kojem je pričala o svojim roditeljima, te dečku Antoniju.

"Tata i ja vrlo smo bliski i, naravno, često mi daje savjete bilo da je riječ o poslovnim ili privatnim situacijama. S obzirom na njegovo bogato iskustvo, uvijek ima što sa mnom podijeliti, a njegove perspektive često su mi od velike pomoći. Iako je između nas velika razlika u godinama, rekla bih da sam mu slaba točka pa mi uvijek pristupa s puno pažnje i podrške", rekla je Lana o Dikanu i dodala: "Što se tiče britkog jezika, to je jednostavno dio njegova karaktera - direktan je i ne boji se reći što misli. Povremeno ga pokušavam savjetovati da ublaži ton, ali na kraju dana on uvijek ostaje vjeran sebi, što i poštujem", dodala je. Na pitanje o sličnosti s majkom, rekla je da joj je to jedno od najtežih pitanja.

žNaglasila je i da joj je pitanje o sličnosti s majkom jedno od najtežih. "Svaki put kad mi netko kaže da me vidi kao sliku i priliku moje majke, to mi je neopisivo velik kompliment, ali istodobno nosi i određenu težinu. Nažalost, nje danas nema s nama, ali osjećam njezinu prisutnost i nadam se da bi bila ponosna na mene. Trudim se doznati što više o njoj iz priča njezinih prijatelja i poznanika", rekla je pa otkrila što je od majke nasljedila i koje predmete posebno čuva i nosi svakodnevno.

"Od mame sam naslijedila puno toga. Knjige, nagrade, fotografije, nakit i slično. Svi su mi ti predmeti jako važni i čuvam ih s velikom pažnjom. Posebno su mi važni njezin sat, koji joj je poklonio moj tata, i prsten koji je nosila gotovo svaki dan. Ta dva predmeta sada redovito nosim i tako imam osjećaj da je dio nje uvijek uz mene".

Komentirala je i svoju ljubavnu vezu. "Antonio i ja zajedno smo već tri godine i iskreno mogu reći da je moja najveća podrška, ne samo kada je riječ o društvenim mrežama, nego i u životu općenito. I prije nego što sam otvorila svoje profile na društvenim mrežama javnosti, bodrio me i poticao moje samopouzdanje da počnem raditi ono što volim i što me zanima. On je jedna od najboljih osoba koje sam dosad upoznala - osoba koja na dnevnoj bazi unosi mir i pozitivnu energiju u moj život", zaključila je.

