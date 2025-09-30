Legendarni glumac u novoj ulozi dolazi u omiljenu seriju: 'Ne priznaje lako poraz i voli imati stvari pod kontrolom'

Uzbudljivi zapleti u dramskoj seriji „U dobru i zlu“ nastavljaju se i donose nove intrige, a u središte radnje zakoračit će novi lik koji donosi novu dozu napetosti i šarma. U večerašnjoj epizodi, od 21:15 na Novoj TV gledatelji će prvi put upoznati Antu, kojega će utjeloviti legendarni Milan Štrljić. Ante se pojavljuje kao građevinar snažnog karaktera, inteligentan, šarmantan i ustrajan, ali i dovoljno lukav da uvijek pronađe način kako ostvariti ono što želi.

„Ante je lik koji ne priznaje lako poraz, ne prihvaća ‘ne’ kao odgovor i voli imati stvari pod kontrolom. Kad nešto zamisli, ide do kraja, voli moć i poštovanje, ali nije mu problem ni pomoći kome je potrebno“, otkriva glumac o svom liku, koji će zasigurno začiniti odnose u seriji, a o ulasku u seriju otkriva: „Izuzetno mi je drago što sam dobio priliku biti dio ovog projekta. Serija je drugačija od svega što je publika dosad imala prilike vidjeti na Novoj TV, a moram priznati da je i glumačka ekipa vrhunska i brzo su me svi prigrlili.

Milan Štrljić, publici Nove TV poznat i po ulogama u serijama Kumovi, Dar Mar, Na granici, Zlatni dvori i Kud puklo da puklo, kroz svoju bogatu karijeru, koja traje više od 50 godina, ostvario je preko 60 filmskih uloga i više od sto uloga u televizijskim serijama i kazalištu. Sada će ući i u uspješnicu „U Dobru i zlu“ kao 75-godišnji Ante, ugledni građevinar i Klaudijin otac.

Ante je udovac posljednjih pet godina, nakon što je preminula njegova supruga Neda Kraljević. Iako je suprugu poštovao, u njegovom životu postojala je samo jedna prava ljubav, Divna Srića. Njihov ponovni susret donosi emotivna previranja, ali i nove sukobe, pogotovo kada se spomene Veljkovo ime. Gledatelje već večeras očekuje niz novih preokreta. Osim iznenadnog susreta Divne i Željke s Antom, na proslavi rođenja Loreninog djeteta, Gabrijela će izvesti svoj plan uništenja Crnog, zbog čega će on pred Lorenom pokazati svoje pravo lice.

Nika pokušava od Tome doznati tko ga je pretukao, no on je ne samo odbija, već je i tjera iz bolničke sobe. Dok se Divna prisjeća prošlosti, Veljko se suočava s novim izazovima koji će odlučiti sudbinu njegove obitelji i firme, u novim epizodama serije „U dobru i zlu“ koju gledatelji mogu pratiti od ponedjeljka do petka na Novoj TV!“