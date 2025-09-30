Zategnuti odnosi! Katarina ogorčeno o crvenima: 'S Antom se dosta rugaju, to je prešlo svaku mjeru!'

Katarina iz 'Života na vagi' jedna je od najglasnijih članica plavog tima i nije mogla prešutjeti frustracije koje su se nakupljale tjednima, optuživši crveni tim za sustavno ruganje i naslađivanje. U iscrpljujućem izazovu guranja bala sijena teških stotine kilograma, crveni tim je još jednom dokazao svoju dominaciju. Njihov kapetan Dominik, kao najbrži penjač, osigurao je sebi zlatnu ulaznicu za finale, odluku koju su članovi njegovog tima jednoglasno podržali. S druge strane, plavi tim je ostao slomljen. Posebno je teško poraz pao Zvonimiru, čije je razočaranje bilo vidljivo svima."Meni je Zvone, strašno žao njega, najviše od svih nas. On najviše želi te pobjede i najviše ih je zaslužio. Stvarno može momak napraviti čuda", izjavila je Katarina, suosjećajući sa svojim timskim kolegom koji iz tjedna u tjedan daje sve od sebe, no pobjeda im uporno izmiče.

Ono što plavom timu pada teže od samog poraza jest ponašanje pobjednika. Katarina tvrdi da se ne radi o zdravom rivalstvu, već o čistom izrugivanju koje traje od samog početka. "Crveni... nakon svakog izazova, nakon svake pobjede, ma nije bitno o čemu se radi, uvijek, ali svaki put se rugaju i naslađuju se s tim", oštro je započela Katarina, dodajući kako je takvo ponašanje postalo nepodnošljivo. "To ruganje, uzdizanje sebe, prešlo je svaku mjeru." Posebno ju je pogodilo što je na meti crvenog tima često njihov kolega Ante. "S Antom se dosta rugaju", otkrila je, ističući kako takvi osobni napadi narušavaju duh natjecanja.

FOTO Ovo su svi kandidati nove sezone 'Života na vagi'

Unatoč nizu poraza, Katarina vjeruje da je njezin tim, u suštini, pobjednik u onom najvažnijem – međuljudskim odnosima. Dok crveni tim, prema njezinim riječima, od prvog dana potresaju unutarnji sukobi, plavci se drže zajedno. "Koliko god oni smatraju da su savršeni i da se međusobno cijene i poštivaju, to nije istina. Kod njih od prvog dana postoje problemi, uvijek su neke nesuglasice, uvijek netko s nekim ne razgovara ili se stvaraju urote protiv jednog ili dvoje", analizirala je Katarina dinamiku suparničkog tima. "Kod nas se to nikad nije desilo i zato mi je puno draže u ovom timu. Smatram da smo puno zdraviji, ali stvarno zdraviji, ako ništa drugo, u glavi."

Podsjetimo, kapetan crvenih Dominik bio je najbrži penjač i kao nagradu u izazovu sebi izabrao zlatnu ulaznicu za finale. Dodajmo i da su plavi i ranije isticali da crveni tim nije korektan te da ih nazivaju različitim pogrdnim imenima. No, čini se kako se ništa promijenilo nije a rivalitet između timova samo raste.