FOTO Blankin suprug skinuo vjenčani prsten! Rubenova najnovija fotka pokrenula lavinu tračeva

Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht, suprug naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić, ponovno je u središtu pozornosti. Naime, Ruben je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj pozira pred ogledalom držeći šalicu kave, a u opisu je kratko napisao: - Novi dan, nova boja - aludirajući na promjenu frizure. Ipak, ono što je njegovim brojnim pratiteljima odmah upalo u oko nije bila nova boja kose, već gola ruka. Naime, na njegovoj ruci nije bilo vjenčanog prstena, što je bilo i više nego dovoljno da se na društvenim mrežama pokrenu brojna pitanja i tračevi o mogućim problemima u braku s našom sportskom ikonom Blankom Vlašić.

Ovo nije prvi put da je izostanak vjenčanog prstena potaknuo šuškanja koja prate ovaj poznati par. Nedavno je i sama Blanka Vlašić viđena bez svog prstena tijekom pojavljivanja na Sunset Sports Festivalu u Zadru, što je dodatno pojačalo sumnje javnosti. Par, koji se vjenčao 2022. godine u Splitu i iste godine dobio sina, od samog početka intrigira javnost svojom nekonvencionalnom bračnom dinamikom i odnosom koji često nailazi na nerazumijevanje.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, sam Van Gucht je prije nekog vremena u jednom belgijskom podcastu otvoreno progovorio o tome da on i Blanka žive u otvorenom braku. Tom je prilikom priznao kako Blanka zna za njegove odnose s drugim ženama, iako ne nužno i sve detalje. Naglasio je kako želi da njihov odnos ostane "njihova stvar" te da ga ljudi često pogrešno percipiraju jer ne razumiju dinamiku koju su njih dvoje uspostavili u svom odnosu.

Dodatnu buru u javnosti izazvale su objave belgijske novinarke Charlotte Van Looy, koja se na društvenim mrežama otvoreno predstavlja kao Rubenova dugogodišnja partnerica. Ona je objavljivala njihove zajedničke fotografije na kojima se grle, a u jednom je komentaru napisala da su ona i Ruben zajedno već šest godina, od čega posljednje četiri žive skupa, što dodatno komplicira cijelu situaciju i ostavlja javnost s više pitanja nego odgovora.

Podsjetimo, belgijska spisateljica na svom je Instagramu objavila niz ljetnih fotografija, a među njima i jednu na kojoj pozira s Rubenom, uz kratak opis: "Ljeto 2025. Zahvalna", stoji uz fotografije koje možete pogledati OVDJE. Ovaj potez iznenadio je mnoge s obzirom na nedavne turbulencije u njihovu odnosu koje su se odvijale na društvenim mrežama.

Objava dolazi nedugo nakon što je Charlotte prestala pratiti Rubena na Instagramu i iz opisa profila uklonila simbole koji su upućivali na njihovu vezu, što su mnogi protumačili kao prekid. Ipak, nije obrisala njihove stare fotografije. S druge strane, belgijski novinar nju i dalje prati, a u opisu njegova profila i dalje stoji slovo 'C', što produbljuje misterij i potiče nagađanja o prirodi njihovog odnosa.