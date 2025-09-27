FOTO Znate li da Daniela Trbović ima zgodnog sina? Konobario je i tako zarađivao, a ona je bila ponosna

Naši Portali
NAJVEĆA PODRŠKA

Regionalne zvijezde prošetale crvenim tepihom četvrtog dana Sarajevo Film Festivala

Regionalne zvijezde prošetale crvenim tepihom četvrtog dana Sarajevo Film Festivala
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
27.09.2025.
u 11:00

Danas svoj rođendan slavi jedno od najpoznatijih lica s televizijskih ekrana, a mi se tim povodom prisjećamo njezine naveće podrške - sina jedinca Lovre.

Jedna od najpoznatijih HRT-ovki Daniela Trbović, danas slavi 62. rođendan. Voditeljica među domaćom publikom najpoznatija kao zaštitno lice kultnog kviza 'Najslabija karika' svoj privatni život vješto skriva od radoznalih očiju javnosti, no s vremena na vrijeme odluči skloniti veo tajne i ponosno pokazati svog sina jedinca Lovru Vlajkija.

Daniela je 25-godišnjeg sina Lovru dobila u braku s pokojnim Šimom Vlajkijem, pionirom odnosa s javnošću koji je preminuo u ožujku 2023. godine. U braku su bili sedam godina, a sin Lovro ne voli se često pokazivati u javnosti, ali je poznato da je studirao politologiju na Fakultetu političkih znanosti.

FOTO Evo kako izgleda prezgodni sin Daniele Trbović! Konobario je i tako zarađivao, a ona je bila jako ponosna
Regionalne zvijezde prošetale crvenim tepihom četvrtog dana Sarajevo Film Festivala
Trbović je za svog sina svojevremeno rekla da ide vlastitim putem. - U principu je super osoba, ali ja nisam osoba koja svoje dijete kuje u zvijezde, možda bih trebala biti poticajnija mama, ja sam onako, mama, bič božji. Nisam stroža, nego želim da razvije sve svoje sposobnosti i kapacitete, da ne bude lijenčina. Nije, ali uvijek može bolje - priznala je u jednom intervjuu Daniela.

Podsjetimo, HRT-ova voditeljica također je prije tri godine na svečano otvorenje 5. CineStar kina u Zagrebu stigla s tada 22-godišnjim sinom Lovrom. Na otvorenje su došli slično odjeveni. Lovro je na sebi imao bijelu majicu i traperice, a Daniela bijelu košulju, sako i široke traper hlače.

Zagreb: Svečano otvorenje 5. CineStar kina u zagrebačkom Z centru
12.05.2022., Zagreb -U Z Centru svecano je otvoreno 5. CineStar kino u Zagrebu. Daniela Trbovic Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

FOTO Član žirija 'Supertalenta' ima propali brak iza sebe i sina koji je njegova kopija!
Regionalne zvijezde prošetale crvenim tepihom četvrtog dana Sarajevo Film Festivala
Mama i sin jako su povezani, a Danijela nam je jednom prilikom pričala i o njihovu odnosu. – Nerado ga hvalim, ali ponekad i nije loš. Kad mi prigovara da nam je stan pun psećih dlaka, a ja mu kažem da me baš briga, neka ga pospremi ako ga smeta, on to i učini, zamislite. Ne libi se rada, tegli, čisti, konobari i tako zarađuje svoj novac. I pri tom s guštom studira na fakultetu koji je odabrao. Mama mu daje prolaznu ocjenu – kazala nam je Daniela.

Prijatelj Halida Bešlića o njegovom zdravlju, otkrio i da mu supruga nije dobro: 'Nek im Bog pomogne'

Ključne riječi
showbiz Šime Vlajki Lovro Vlajki sin rođendan Daniela Trbović

Avatar Matenate
Matenate
11:56 27.09.2025.

Haha😄😄, 3 puta je tri puta. Ajmo sad malo aco pa i on je dete oficira jna.

Avatar rubinet
rubinet
11:32 27.09.2025.

Njeno djelovanje na nacionalnoj dalekovidnici razvidno pokazuje bit HRT-ove orijentacije.

