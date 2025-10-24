Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 107
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
na instagramu

FOTO Blanka Vlašić nakon dugo vremena objavila fotku sinčića Monda, evo kako su proveli dan

Foto: Instagram
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
24.10.2025.
u 14:30

Dječakovu pažnju privukli su zidovi u slanoj sobi, a objava fotke sina privukla je pozornost Blankinih pratitelja jer to ne radi često.

Naša umirovljena atletičarka Blanka Vlašić javila se na svom Instagramu te pokazala kako ona i sinčić Mondo provode dan. Dječakovu pažnju privukli su zidovi u slanoj sobi, a objava fotke sina privukla je pozornost Blankinih pratitelja jer to ne radi često.

Foto: Instagram

Inače, Blanka je sina dobila s belgijskim sportskim novinarom Rubenom van Guchtom, a par se vjenčao u svibnju 2022. godine. Tada je Blanka iznenadila javnost fotografijom s njihovog vjenčanja koju je objavila na društvenim mrežama. Također, tada je otkrila vijest i da je trudna. Sinčića Monda rodila je 8. studenog iste godine, točno na svoj 39. rođendan. Naša proslavljena atletičarka rodila je carskim rezom u splitskom KBC-u. Presretni roditelji nekoliko dana nakon poroda objavili su prvu fotografiju sinčića.

- Rođen na mamin rođendan, najbolji poklon na svijetu - napisali su uz fotku na kojoj Blanka drži sina u naručju, a Ruben ga ljubi u čelo. U posljednje vrijeme Blanka često pokazuje i kako provodi vrijeme s obitelji te dijeli roditeljske savjete.

FOTO Maju Šuput na konertu u Splitu pratio je Šime i fotografirali su se s gradonačelnikom Splita
1/18

Dodajmo i da Blanka i Ruben iza sebe imaju odnos o kojem se često diskutira u javnosti. Ruben je u studenom prošle godine otkrio da je u otvorenom braku s Blankom. Vijest je to koja se brzo proširila te izazvala podijeljene reakcije. Naime, Ruben je u detalje njihovog odnosa, o kojem su ranije iznosili malo detalja, iznio tijekom gostovanja u jednoj emisiji. Ruben je gostovao u televizijskoj emisiji Het Huis te iznio detalje svoga braka s našom atletičarkom. Ruben je kazao kako on i supruga imaju otvoren odnos, što znači da mogu prakticirati odnose i s drugim ljudima, te da se s time Blanka u potpunosti slaže. Prema Van Guchtovim riječima, njihov se dogovor temelji na otvorenosti i povjerenju, a o svom gostovanju u kojemu je otkrio ove detalje obavijestio je i Vlašić te mu je ona pružila podršku. Voditelj emisije Eric Goens izjavio je za Het Laatste Nieuws da je iznenađen transparentnošću u njihovom odnosu.

Inače, nakon dužeg izbivanja iz javnosti, naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić gostovala je u HRT-ovoj emisiji "Dobro jutro, Hrvatska", gdje je govorila o životu nakon sportske karijere, no o privatnom životu nije rekla ni riječ. Ipak, gledateljima je za oko zapeo detalj koji je rekao više od bilo kakve izjave - na njezinoj ruci nije bilo vjenčanog prstena. Ovaj potez dolio je ulje na vatru višemjesečnih nagađanja o krizi u braku s belgijskim novinarom.

Ključne riječi
Ruben Van Gucht mondo Blanka Vlašić showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Denise Richards
Video sadržaj
SVJEDOČILA NA SUDU

Slavna glumica opisala godine nasilja s bivšim mužem: 'Skoro me ubio toliko prokletih puta'

U svom stravičnom iskazu, zvijezda filma "Divlja stvorenja" detaljno je opisala navodno fizičko nasilje koje je trpjela, tvrdeći da joj je Phypers nanio "najmanje tri potresa mozga". Prema njezinim riječima, incidenti su uključivali brutalne napade u kojima bi je "agresivno udarao po licu i glavi", "snažno gurao glavu o stalak za ručnike u kupaonici" te je jednom prilikom "tako snažno stiskao glavu da se osjećala kao da će joj smrskati lubanju"

Učitaj još

Kupnja