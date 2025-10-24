FOTO Blanka Vlašić nakon dugo vremena objavila fotku sinčića Monda, evo kako su proveli dan

Naša umirovljena atletičarka Blanka Vlašić javila se na svom Instagramu te pokazala kako ona i sinčić Mondo provode dan. Dječakovu pažnju privukli su zidovi u slanoj sobi, a objava fotke sina privukla je pozornost Blankinih pratitelja jer to ne radi često.

Foto: Instagram

Inače, Blanka je sina dobila s belgijskim sportskim novinarom Rubenom van Guchtom, a par se vjenčao u svibnju 2022. godine. Tada je Blanka iznenadila javnost fotografijom s njihovog vjenčanja koju je objavila na društvenim mrežama. Također, tada je otkrila vijest i da je trudna. Sinčića Monda rodila je 8. studenog iste godine, točno na svoj 39. rođendan. Naša proslavljena atletičarka rodila je carskim rezom u splitskom KBC-u. Presretni roditelji nekoliko dana nakon poroda objavili su prvu fotografiju sinčića.

- Rođen na mamin rođendan, najbolji poklon na svijetu - napisali su uz fotku na kojoj Blanka drži sina u naručju, a Ruben ga ljubi u čelo. U posljednje vrijeme Blanka često pokazuje i kako provodi vrijeme s obitelji te dijeli roditeljske savjete.

Dodajmo i da Blanka i Ruben iza sebe imaju odnos o kojem se često diskutira u javnosti. Ruben je u studenom prošle godine otkrio da je u otvorenom braku s Blankom. Vijest je to koja se brzo proširila te izazvala podijeljene reakcije. Naime, Ruben je u detalje njihovog odnosa, o kojem su ranije iznosili malo detalja, iznio tijekom gostovanja u jednoj emisiji. Ruben je gostovao u televizijskoj emisiji Het Huis te iznio detalje svoga braka s našom atletičarkom. Ruben je kazao kako on i supruga imaju otvoren odnos, što znači da mogu prakticirati odnose i s drugim ljudima, te da se s time Blanka u potpunosti slaže. Prema Van Guchtovim riječima, njihov se dogovor temelji na otvorenosti i povjerenju, a o svom gostovanju u kojemu je otkrio ove detalje obavijestio je i Vlašić te mu je ona pružila podršku. Voditelj emisije Eric Goens izjavio je za Het Laatste Nieuws da je iznenađen transparentnošću u njihovom odnosu.

Inače, nakon dužeg izbivanja iz javnosti, naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić gostovala je u HRT-ovoj emisiji "Dobro jutro, Hrvatska", gdje je govorila o životu nakon sportske karijere, no o privatnom životu nije rekla ni riječ. Ipak, gledateljima je za oko zapeo detalj koji je rekao više od bilo kakve izjave - na njezinoj ruci nije bilo vjenčanog prstena. Ovaj potez dolio je ulje na vatru višemjesečnih nagađanja o krizi u braku s belgijskim novinarom.