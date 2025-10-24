Naši Portali
VODILI POPULARNU EMISIJU

FOTO Bili su omiljeni par s HRT-a, on je izgubio bitku s teškom bolešću, a evo čime se ona danas bavi

24.10.2025.
Sedam godina borio se melanomom, a nakon što je dobio dijagnozu, melanom se brzo nastavio širiti zbog čega je Joško otišao i u Ameriku na eksperimentalno liječenje. Novinar s posebnim autorskim pečatom godinama nas je uveseljavao neobičnim temama iz života malih velikih ljudi u svojoj emisiji "Globalno sijelo" i "Živa istina".

Prije nešto više od 15 godina napustio nas je hrvatski novinar HRT-a i urednik Joško Martinović. Inače, Martinović je rođen 23. rujna 1963., a preminuo je 2. lipnja 2010. u Zagrebu, u svojoj 47. godini života. Sedam godina borio se melanomom, a nakon što je dobio dijagnozu, melanom se brzo nastavio širiti zbog čega je Joško otišao i u Ameriku na eksperimentalno liječenje. Novinar s posebnim autorskim pečatom godinama nas je uveseljavao neobičnim temama iz života malih velikih ljudi u svojoj emisiji "Globalno sijelo". Uvijek omiljen među svojim kolegama Joško je nerijetko u svojim reportažama unosio dašak "života i nepretencioznosti", što je u informativnom programu na početku njegove karijere bilo nezamislivo. Prvi je TV reporter koji je stigao u tek oslobođeni Knin 1995. godine, a uloga reportera u novinarstvu bila je ona u kojoj je istinski uživao, što dokazuju njegovi projekti poput Žive istine, Zlatne ribice i konačno Globalnog sijela.

Njegova kolegica Daria Marjanović s njim je vodila "Živu istinu", a vjerujemo, da nema tko se ne sjeća ovog nekad omiljenog voditeljskog dvojca. Večernji list je pisao kako je Marjanović prošle godine otišla u mirovinu, a tada je kratki video i poruku objavila ekipa emisije "Dobro jutro, Hrvatska", posvećenu upravo njoj.

FOTO Udala se Sara Pukanić, kći pokojnog Ive Pukanića! Sudbonosno 'da' izgovorila glumcu
1/16

"Naša Daria Marjanović nakon punih 36 godina na HTV-u odlazi u mirovinu. S dragom kolegicom prisjetili smo se početaka Dobrog jutra, nastanka pjesme na špici, neprežaljenog Joška Martinovića, a dugogodišnji kolega Meštar na svoj se način oprostio... Hvala joj na svemu, želimo joj puno uspjeha u umirovljeničkim danima, a već znamo da mirovati neće...", napisali su pored videa u kojem se vidi njezin put na HTV-u kao i neki detalji o emisiji. Osim toga, u videu je otkrila i da joj je želja u mirovini raditi sa studentima. U videu se s njom na poseban način pozdravio i Davor Meštrović. Njih dvoje ponovno su stali kao da zajedno vode emisiju, a potom se Meštrović našalio: – Ako što trebaš, ne zovi – rekao je kroz smijeh.

Podsjetimo, Daria je na HTV-u počela raditi 1988. godine kao novinarka, a potom i urednica u "Zagrebačkoj panorami“ te je sudjelovala u posebnim kulturnim, zabavnim i sportskim projektima. Prvu vlastitu tjednu emisiju "Žuta minuta“ dobila je 1990. u timu koji pokreće mozaični HTV 2, a kasnije i ratni program "Za slobodu“ te emisije "Idemo dalje“, "Hrvatska zemlja i ljudi“ i "Dobar dan“. Od 1992. dnevna je urednica i voditeljica emisije "Dobro jutro, Hrvatska“, u sklopu kojega svaka dva tjedna radi i autorsko "Dobro jutro subotom“.

Drama u domu voditeljice Tatjane Jurić: 'Doveli ste mi nepoznate ljude u stan, odakle vam ideja?!
1/13

Od 1993. u paru s kolegom i prijateljem Joškom Martinovićem uređuje i vodi televizijske projekte "Živa istina“ i "Zlatna ribica“. Radila je i dokumentarno-zabavni serijal "Navodno“ te postala stalnom izvjestiteljicom i nacionalnom koordinatoricom Hrvatske radiotelevizije za CNN World Report. Radila je i na emisiji "Alpe Dunav Jadran“, bila je urednica "Glasa Hrvatske“, pokrenula internetske stranice i društvene mreže na 4 jezika (hrvatski, engleski, njemački i španjolski). Usavršavala se u Americi, a predavala je i na Fakultetu političkih znanosti.

