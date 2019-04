Filip Riđički: ‘Stati pred ljude koji pjevaju tvoje tekstove nije egotrip, nego prekrasan transfer’

Što se dogodi kad jedan glumac, dizajnerica i prevoditelj udruže glazbene talente, a godinu dana poslije pridruži im se i bubnjar? Vrlo je jasno, dogodi se – Lika Kolorado. Prvi su članovi u jesen 2015. godine bili basistica Ana Jelić, pjevač Filip Riđički i Vanja Senčar, a u 2016. pridružio im se i bubnjar Pavle Gulić.

Svoj status miljenika publike, ali i glazbenih kritičara potvrdili su prvim mjestom na 21. HGF festivalu 2017. godine, a već sljedeće na 15. dodjeli Mega Muzika nagrade proglašeni su najboljim mladim bendom. Tko zapravo čini taj mladi bend koji sve više zovu na regionalne festivale i koji niže nagrade struke te stječe zavidan broj fanova?

Ako krenemo od početka, tu je pjevač Filip Riđički kojeg smo upoznali na malim ekranima kada je utjelovio Matiju u “Zabranjenoj ljubavi”, otad mu se nižu različiti glazbeni i glumački angažmani, a najupečatljiviji je onaj novijeg datuma u kojem glumi Voljena Kipčića Kipu u “Crno-bijelom svijetu”. Tu je i basistica Ana Jelić, često lice mnogih reklama, za koju Riđički tvrdi da je “dizajnerica svega i jedina koja radi neke konkretne životne korake”. Vanja Senčar gitarist je i prevoditelj, a Filip kaže da je preveo sve serije koje gledamo. “Odbjegli” je bubnjar koji im se pridružio tek 2016. godine Pavle Gulić koji originalno pripada Pipsima.

– Okruženi ste, sa svih strana, Likom Kolorado! – kaže frontman Filip Riđički koji nam je objasnio pojedinosti o novom singlu “Gospođa”, kojim najavljuju album. Prošle godine objavili su album prvijenac “Smiješ zaurlat” koji obiluje prepoznatljivim rifovima i s lakoćom se uvukao publici pod kožu svojim indie-pop prizvukom koji smo mogli čuti u pjesmama “Sigurno” i “Samuraj”. Ovih dana imali smo priliku čuti spomenuti singl koji najavljuje novi album, a pjevač, ujedno i tekstopisac Filip Riđički otkrio nam je kako se on nosi s melankolijom koju pjesma opisuje.

– Nikako; čekam da prođe. Srećom, ona ode, prije ili kasnije, barem od mene, valjda da stigne drugome. Postoje stvari koje ljudi izbjegavaju komentirati u javnosti; neka unutarnja borba s vlastitim demonima valjda se, iz nekog razloga, gleda kao manjkavost, kao slabost, a slabost, iz još manje znanog mi razloga, kao nešto sramotno. Ne vjerujem ljudima koji nikad nisu tužni, nešto tu ne valja. Možda, ako izbjegavamo svaki spomen melankolije i pravimo se da smo “happy”, prevarimo sami sebe u slijepo veselje. Što je super – meni ne ide. Ja napravim kavu i sebi i Gospođi, porazgovaramo, ona ode pa se vrati – rekao je Riđički koji je u mnogim bendovima prije sjedio za bubnjevima, a u Lici je ipak odlučio zgrabiti mikrofon i zaurlati. Kao jedan od najperspektivnijih bendova indie scene koji vješto kombinira iskusnost svih glazbenika koje okuplja, Lika Kolorado može se ponositi stihovima kojima Riđički prenosi osjećaje straha, ljubomore, sigurnosti, ali i lažne sreće koju svi na ovom svijetu osjete u nekom trenutku.

Foto: Zvonimir Ferina

– Cijeli je album paket sitnih obroka pomirbe. Sa sobom, sa svijetom, sa strahom. U pjesmi “Kuća”, koja će otvoriti album, stoji taj stih; ništa mi ne možeš tu, ovu kuću sagradio je zvuk. Pjesme su o napadu na tjelesnost, napadu na to kako živimo, kako odrastamo. Puno se očekuje od nas, i odrastanje boli. I trudiš se odrasti “dobro”, što god to je. Previše je pitanja, previše odgovora, previše solucija i savjeta, previše je toga previše. O tome se, nekako, bave moji tekstovi, i naše pjesme, i drugi album u nastajanju. Neuspješnom, hrabrom odrastanju, uz stisnute fige – opisuje nam Filip, poznat po ulozi nestašnog Matije u “Zabranjenoj ljubavi”. Ne bježi ni od kritika ni od pohvala, a često njihov zvuk uspoređuju sa spomenutim Pipsima, za što smatra da je u pravilu omalovažavanje oba benda.

– Malo mi je dosta te usporedbe jer zapravo omalovažava i jedan i drugi bend, nas da nismo dovoljno svoji ni kreativni, njih da se tako lako mogu “skinuti”. Više sam puta rekao, i stojim iza toga, da nisam ni bogzna kakav pjevač ni frontmen, jedino što mogu ponuditi i što mi znači su tekstovi i iskrenost, stati pred ljude i podijeliti nešto s njima – to radim i to želim raditi dobro – tvrdi Riđički koji ima raznovrstan glazbeni ukus i ne krije hvale za domaća imena koja ga često inspiriraju.

– Porto Morto izbacio je nevjerojatan album prije koji tjedan, zove se “Portofon”. Ima nekoliko pjesama koje inspiriraju. Mnogi bendovi imaju puno dobrih pjesama. Sve pjesme znače, neke mi se vrate – govori Filip o važnosti najbitnijih pjesama koje je čuo i skladao te nastavlja:

– Ako me pitaš za moju pjesmu, ima jedna koja tek stiže – “Za inat”. Nisam bolju pjesmu napisao dosad – tvrdi entuzijastično Filip, kojeg smo gledali u HRT-ovu “Crno-bijelom svijetu” koji bilježi rekordnu gledanost treće sezone. “Kipo” nam kaže da ga to ne čudi.

– Publika voli tu seriju i drago mi je što je to tako. Puno mi to znači, svima nama u seriji. Topao je to projekt, iskren, igrali smo se i naradili i nekako je, ne znam, gotovo obiteljski đir – ističe svoje dojmove, a pohvalio je i kolegu Karla Maloču koji tumači lik njegova brata Žaca.

– Imao je najviše posla u ovoj sezoni, puno emotivnih razaranja i veselja. Lijepo ga je bilo gledati kako otkriva što sve može na setu. Velik je to glumac, ako to poželi biti u budućnosti – iskren je o glumačkom usponu 18-godišnjeg Karla i pritom spominje i kolege Sobina i Saru Stanić.

– Slavko Sobin je divan genij, od Žungula je napravio legendu, treća je sezona samo dala nove igračke da se s njima igra. Sara Stanić nevjerojatno je pedantna i nježna glumica, opipava svaku scenu s velikom dozom pažnje, jako me inspirira njezina kontrola – ne štedi Filip riječi hvale za svoje suradnike na setu.

– To su dobri likovi i gušt je pratiti njihove putanje. I mi smo na neki način samo promatrači tih putanja, od Kulenovića koji piše i nas koji glumimo, i ekipa iza kamere – kul je, imaš dojam da si dio nečeg velikog. Ako i nije tako veliko kako zamišljamo, nama jest i to se vidi pa je valjda i zarazno – komentira glumac koji svako jutro od 6 do 9 sati vodi jutarnji show na radiju GoldFM gdje prati aktualna događanja i pušta bezvremenske hitove, a otkriva da bi volio postati dobar radijski DJ. Međutim, kako dan ima samo 24 sata, a on je i glumac i pjevač i radijski voditelj u nastajanju, zanimalo nas je kako stigne uskladiti raspored koji ima bend i ono što zahtijeva serija.

– Ma sve se stigne, samo zanemariš socijalni život – smije se Riđički i nastavlja: – Spavanje, doručak, muzika, biciklizam, čitanje, Sljeme, ceste, stepenice kod HNK... Nije bilo frke, stižeš sve kad želiš stići. Imamo premalo proba sami po sebi, teško mi je vjerovati da smo došli do drugog albuma uzevši uloženi trud – čime zapravo želim reći da treba raditi puno više. Ali svi imamo svoje poslove i obveze, a tome unatoč ulazimo u garažu i radimo – objasnio nam je Filip, a na sljedeće pitanje kako te obveze razumije njegova djevojka, pristojno se ogradio:

– Solo trenutačno, žao mi je. Treba mi solo period. Svima treba. Ako ne znaš biti sam, nećeš znati biti s drugima – tvrdi Filip koji je prošle godine bio u vezi s repericom i pjevačicom Elementala Mirelom Priselac Remi. Iako je objava prvog albuma “Smiješ zaurlat” odgađana zbog različitih obveza članova benda pa je jednom prilikom čak rekao da je pravi uspjeh što se još uvijek nisu raspali, Riđički smatra da se takav tijek snimanja albuma neće ponoviti.

Foto: Zvonimir Ferina

– Teško je bilo načeti ovih nekoliko pjesama koje sada izlaze. Mislim da drugi dio albuma ne čeka jednako težak put. Vidjet ćemo. Čuti. Lijepo je – tvrdi pjevač i dodaje da sve to rade za sebe, a možda malo i zbog publike.

– Stati pred ljude koji pjevaju tvoje tekstove nije egotrip, nego prekrasan trenutak transfera, vidiš da nekome nešto znači stih što si napisao, a ako ne pjevaju, na našim koncertima vrlo često samo stoje i gledaju, ali pazi, gledaju! Slušaju! Baš nam poklanjaju pažnju, i to je uspjeh, da smo dovoljno prisutni da nas se doživi – govori frontmen Like Kolorado koju ćemo imati prilike poslušati na 35. rođendanu Tvornice kulture 8. svibnja, a u lipnju ih čeka svirka u Zaboku i Samoboru.

– Jako sam posvećen bendu, izlazi nova ploča, imam ponekad dojam da mi je život samo to. Iskreno, zapravo možda i jest. Jednog dana kad se Lika raspadne, “brijem” da ću se raspasti s njom – priznaje glazbi predani Filip koji osjetljivim odabirom izdvaja Sachera i Štulića kao one koji imaju snažan utjecaj na njegovo pisanje i skladanje.



– Haustor, Vještice, Azra, tim redoslijedom (znam, blasfemija). Volim Sacherovu muzikalnost i Štulićevu poetiku. “Treći svijet” najbolji je album te ere. Volio bih da mi netko kontrira tu, možda otkrijem nešto novo – rekao je.

