Filip iz 'Života na vagi' nekada je imao 234.6 kg: U teretani jedino nisam nedjeljom

U šestoj sezoni "Života na vagi" kandidat koji je imao najviše kilograma, čak 234.6 kg na prvom vaganju je bio Filip Mrčela. U finalu na vaganju imao je 173,4 kilograma, a svi u studiju su ustali i zapljeskali mu. Izgubio je 61,2 kilograma, što je 26,1% tjelesne mase.

- Želim si spasiti život i osjećati se voljeno, a za pet godina nadam se da ću biti stalno zaposlen, živjeti sam, imati djevojku i kolekciju videoigara koju sam oduvijek želio - rekao je po ulasku u show 26-godišnji Filip.

Nedavno je voditeljica showa "Života na vagi" Marijana Batinić objavila novu Filipovu fotografiju i pitala svoje pratitelje prepoznaju li ga na slici. Nakon showa Filip je nastavio s planom zdrave prehrane i redovitim treninzima koji su mu, sudeći po novim fotografijama donijeli vidljive rezultate. Svoj cilj nije još ostvario, a to je najprije doći do 135 kilograma i onda ostvariti krajnji cilj - 100 kilograma.

- Smatram da sam mogao i više, ali zadovoljan sam, a i također nestrpljiv. Mislim da većina ljudi, nebitno koji im je cilj, nabiti mišićnu masu, poboljšati kondiciju ili smršavjeti, svi su oni nestrpljivi. Nema tu nažalost magije, samo biti konzistentan i strpljiv, uporan. Prehrana iznad svega, prvo to pa onda treninzi i odmor. Tim nekim redoslijedom. Ja sam više fokusiran na prehranu jer ne možeš s vježbanjem izbjeći lošu prehranu, koliko god ono bilo odlično - rekao je Filip nedavno u razgovoru za RTL.

Foto: Instagram

Ispričao je tada kako po tjedan - dva uopće ne razmišlja o hrani, a onda mu se uslijed nekih situacija, stresa ili okoline dogodi jedan dan u kojem razmišlja samo o hrani. - To sve počinje i završava s glavom - objasnio je Filip i otkrio kako izgleda njegov plan vježbanja s kondicijskim trenerom Perom Bilićem.

- Trenutačno treniram šest do osam puta tjedno. U teretani jedino nisam nedjeljom, a fokusiram se na snagu. Kada sam otkrio trening snage, u tome sam pronašao puno više ljubavi i volje nego prema cardiu. To mi je dosadno, koliko god mi je potrebno i neizbježno. Snaga je za mene puno veći uspjeh no još se to ne vidi jer imam viška kože i masnih naslaga - ispričao je.

