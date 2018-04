Djevojke dobile zamjenskog farmera, a spoj naslijepo sve ih je iznenadio!

I dok im je prošli tjedan Marijana Batinić podijelila pisma, sada je došlo vrijeme da farmeri upoznaju sve dame koje su im se javile.

Sudbonosni susret farmera i djevojaka dogodio se na bajkovitim zagorskim bregima, u dvorcu Gjalski, gdje će nekima ljubav pokucati na vrata, a damama koje su pismo poslale farmeru Domagoju Škobiću, stvari će se zakomplicirati. On je, naime, odustao od daljnjeg sudjelovanja u emisiji na zamolbu svojeg sina, što je djevojke razočaralo i razljutilo.

No, kako kaže poslovica, kada ti se zatvore sva vrata, otvori se prozor, tako je djevojkama Amorova vila Marijana priopćila da ima 'zamjenu' za Domagoja. 'Pronašli smo vam novog farmera, i to farmera koji po osobinama i stilu života nalikuje upravo Domagoju', kazala im je Marijana te dodala da imaju malo vremena da donesu odluku.

No, iznenadila ih je s još jednom stvari. 'Prvi put otkad je 'Ljubav je na selu' u Hrvatskoj, imat ćemo spoj na slijepo! Naš tim odabrao je po jednu ženu za svakog farmera koja bi trebala biti savršena svome farmeru kao što bi i on trebao biti savršen za nju. To može biti idealan spoj na papiru, što ne znači da će biti idealan uživo. Djevojka koja će ići na spoj na slijepo, bit će lišena svih ostalih spojeva, što znači da direktno prolazi do posljednjeg odabira pred farmu', objasnila je Marijana te pozvala prvu djevojku na spoj na slijepo, Valentinu, koja je odabrana kao idealna kandidatkinja za Vatroslava.

Josip će na slijepo upoznati Mirjanu Gajski, dok će se s Hrvojem na slijepo naći Sandra Škrinjar. S Miljenkom će se sastati na slijepo Zorka Čirjak, a Dario će slušati glas Ivone Hlevnjak.

Marijana je svima priopćila da će također otići na spoj, ako to žele, a kandidatkinja Gorana zaključila je da bi radije jahala devu te se tako priključila Hrvojevim curama, budući da između ostalog uzgaja i deve.

Vatroslav je prvi upoznao svoje djevojke, potom je došao red na Josipa, koji je već 'bacio oko' na Nikolinu, pa Hrvoje, koje je imao tremu, za razliku od Miljenka, te Dario, koji je priznao da je nervozan. Na kraju je došao i Denis Rumac kao zamjena za Domagoja.

Denis ima 47 godina, dolazi iz Mučića i rastavljen je. Ima dvije kćeri, rastava mu je teško pala, no i dalje vjeruje u ljubav. Djevojke su bile zadovoljne Denisom, koji je na brzi spoj došao u odijelu, što ih je impresioniralo.

Spoj na slijepo između Vatroslava i Valentine prošao je zabavno, ali nisu puno saznali jedno o drugome. Ipak, nakon što mu je ona zapjevala, Vatroslav je zaključio da je zadovoljan odabirom stručnog tima i Marijane.

Kako su prošli ostali farmeri na svojim spojevima, ne propustite saznati u ponedjeljak, 9. travnja od 20 sati na RTL-u.