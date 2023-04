Farmer Jovan o kandidatkinji Paulini: 'Stvarno je super osoba, ali trebala se prijaviti kod Hrvoja'

Siščanku Paulinu Tomičić (43) u jubilarnoj 15. sezoni showa 'Ljubav je na selu' imali smo priliku gledati na farmi kod Siniše Markovića. Ovo joj je bilo treće sudjelovanje u showu, a obožavatelji su je upoznali u desetoj sezoni showa kada je pokušala osvojiti srce farmera Jovana Karapandže, ali i iz internacionalne sezone showa kada je htjela otići u Kanadu farmeru Srećku Ponjaviću. Kod Siniše je prva napustila show, nakon nesuglasica s farmerom, a onda je u intervjuu otkrila žali li zbog toga.

- Ne, nisam bila iznenađena kada me izbacio. Bila sam sretna i jedva sam čekala da napustim farmu - rekla je Paulina zadovoljno u intervjuu prije nekoliko dana. S njom su još bile Martina i Vesna, a veselo žensko društvo joj je godilo.

- Martina je samo šutjela, a Vesna mi je bila odlična. Svaka joj čast. Da nije bilo nje, ne znam kako bih izdržala - dodala je.

Na njezino sudjelovanje u ovoj sezoni showa sada see osvrnuo i farmer Jovan kod kojeg je Paulina bila u desetoj sezoni i svojem prvom pojavljivanju u emisiji te privukla puno pažnje. Jovan je u emisiji ostao upamćen kao veliki zavodnik jer je već na prvom spoju osvojio Paulinu, a potom su uslijedili i poljupci te vrući kadrovi u bazenu. Jovan i Paulina proveli su nekoliko "vrućih" dana i noći, no Paulina nije došla do njegove farme. Farmer je sada prokomentirao ovogodišnje kandidate i događanja u emisiji, ali i nahvalio Paulinu.

- Naravno da pratim i ovu sezonu 'Ljubav je na selu', ali pomalo sam razočaran. To je zbog kandidatkinja. Sve im je problem. Što one misle gdje su došle? Pa im ovo smrdi, pa ovo žele, pa ovo ne žele. Trebaju biti svjesne da dolaze na selo - rekao je iskreno za RTL.hr. Očekivano, najdraža kandidatkinja mu je Paulina, ali volio bi da se radije prijavila kod Hrvoja na farmi, jer smatra da je on više njezin tip muškarca.

- Moram reći da je ona stvarno super osoba, u njoj nema nimalo pokvarenosti. Stvarno mislim sve najbolje. I dalje se čujemo redovito, nažalost, ne vidimo se zbog udaljenosti, ali smo u kontaktu - rekao je Jovan, a potom se osvrnuo i na svoj ljubavni status. Naime, farmer je trenutno single.

- Nije da nemam vremena za ljubav, bilo je i ozbiljnih veza, ali sve je puklo. Iako nisam u vezi, vjeru u ljubav nisam izgubio - dodao je.

VIDEO Bend je iz Hrvatske zaglavio u Beogradu: Ako je itko u mogućnosti neka nam financijski pomogne