Fabijan Pavao Medvešek najbolji, a jedan nastup ovako je komentiran: Toliko je loše da je fantastično

Pobjedu u četvrtoj epizodi showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' odnio je Fabijan Pavao Medvešek. ''Nisam očekivao pobjedu. Bilo mi je lijepo i zabavno. Ljudi, beskrajno sam zahvalan što ste mi dali bodove'', rekao je pobjednik koji je odlučio da nagradu od 10.000 kuna Nova TV uplati na račun udruge ''Mogu''. Fabijan je oduševio u dvostrukoj ulozi. Mogli smo ga vidjeti kao talijanskog pjevača Andreu Bocellija i britansku zvijezdu Eda Sheerena. Na pozornicu je izašao kao legendarni Ed Sheeran, dok su na velikom ekranu gledatelji imali priliku vidjeti i čuti Fabijana kao Andrea Bocelli.

Foto: Nova TV

''Ti si to tako dobro skinuo i jednog i drugog da ti ja skidam kapu. Uspio si iznutra svojim duhom nadomjestiti fizičko'', rekao je Goran Navojec. ''Imam biznis za tebe, imam dobar biznis. Od sada pa nadalje pjevaš serenade pod prozorom. Maja pjeva svadbe, a ti prosidbe i evo vam biznisa'', dosjetila se Indira. Pobjednicu prošle emisije Lu Jakelić, ovoga puta smo gledali u odličnoj transformaciji legendarne britanske pjevačice Amy Whinehouse. ''Mislim da si napravila fantastičan posao, da si kirurški precizna u donošenju neke njezine osobnosti i te nevjerojatne tuge koja ju je pratila cijeli život. Hvala ti na ovoj izvedbi, bila si briljantna'', rekao je Goran Navojec. Na izvedbu se osvrnula i Indira: ''Ti si vokalno stvarno fenomenalna. Za moj gušt, Amy je trebala zvučati malo prljavije, falila mi je prašina u glasu. Što se tiče pogađanja tonaliteta ti se besprijekorna''. Neda Parmać na jednu je večer bila Doris Dragović koja je pjevala duet s Petrom Grašom u kojeg se transformirao član žirija Igor Mešin. ''Mene je gljiva stvarno pomazila ovaj put. Dobila sam i Doris i Igora. Ne znam s kim bih se iz žirija tako dobro složila'', rekla je Neda te dodala: ''On je stvarno naučio svoju dionicu i jako sam sretna zbog toga.'' Izvedbom je bila oduševljena Nives koja je komentirala: ''Nedo ti si čarobna. Ja sam zažmirila i doista čula Doris Dragović u svakoj milisekundi. To je bilo fantastično vokalno i glumački. Svidjela mi se ta vaša igra, taj naboj, kemija''.

Marinu Orsag gledali smo kao Adisa iz skupine ''Dubioza kolektiv'' u pjesmi ''Himna generacije''. Indira se osvrnula na energičnost nastupa, ali i ustanovila da Marina ima dobru kondiciju: ''Nisi se zadihala ništa, a skakala si''. Igor je kazao: ''Napravila si dernek u studiju. Ostali natjecatelji su se totalno raspametili. Kakva teretana? Ovo je teretana. Bila si jako dobra''. Nives se također oduševila: ''Ovo je bilo toliko žestoko, toliko divlje, baš kao što i treba biti. Ružna si za poludit' ''. Siniša Ružić u novoj je transformaciji dobio mišiće poznatog repera 50 Centa. ''Sa svim tim pokušajima opasnih i arogantnih pogleda i dalje si mi nekako buci-buci. Moram ti priznati da si iz emisije u emisiju sve zgodniji'', rekla je Nives te dodala: ''Izvedba je bila toliko loša da mi je fantastična''. ''Bio si dobar, čak za pet dolara'', komentirao je Igor. Na izvedbu se osvrnuo i Goran Navojec kazavši: ''Mislim da si izvukao sve što se iz 50 Centa da izvući''.

Foto: Nova TV

Mario Valentić svoje je čari pokazao kao Shaggy u pjesmi ''Hey Sexy Lady''. ''U ovoj si se ulozi jako dobro zabavljao, to sam osjetila. Mislim da si se nagutao toliko samoglasnika, da ti treba malo vode'', rekla je Indira. Nakon nje na nastup se osvrnula Nives: ''Mislim da ti je trema potpuno nestala i da te ovaj 'Shaggy move' potpuno oslobodio''. Igor je primijetio upečatljive Shaggyjeve pokrete rukama: ''Super si skinuo te njegove pokrete, ta ruka koja stalno nešto hladi, pa taj ples čovjeka na koje gravitacija djeluje jače nego na druge, kao da će pasti negdje. To je, kažu cure, seksi''. Marko Braić na jednu se večer pretvorio u Dinu Dvornika u izvedbi pjesme ''Jače manijače''. Nakon nastupa žiriju je otkrio da su mu noge pred nastup jako klecale. Indira je odmah primijetila da je nastup baziran na jednom Dininom koncertu jer je običavao tijekom koncerata mijenjati riječi pjesama. Marko je potvrdio da se radi o koncertu kojeg je Dino jednom prilikom održao u Münchenu. ''Ni u jednom trenutku nisi izgubio tu ulogu. Dino je isto cijelo vrijeme bio u ulozi, imao je taj manijakalni pomahnitali pogled. Pokušala sam zbrojiti koliko si puta trepnuo. Ti nisi trepnuo. Kako je to moguće?'' pitala ga je Nives.

Lana Klingor Mihić skakutala je pozornicom kao Aki Rahimovski iz Parnog Valjka. Istaknula je kako se pomučila sa specifičnim Akijevim izgovorom. ''Super si skinula taj njegov 'r'. Mada se to smatralo govornom manom, kod njega ništa ne znači. Nakon Rihanne ovo mi je bilo manje zahtjevno, ali jako dobro'', rekao je Igor. Nives je komentirajući Akijev scenski nastup kojeg je Lana izvela kazala: ''Divim se tvojoj samokontroli da si uspjela ne izvaditi ruke iz džepova'. Sljedeća epizoda bit će u specijaliziranom Eurosong izdanju, a natjecatelji će se transformirati u pjevače koji su nastupali na tom glazbenom natjecanju.

Lana Klingor Mihić u sljedećoj epizodi bit će Marija Šerifović, a Marina Orsag Johnny Logan. Nedi Parmać gljiva je dodijelila grčkog pjevača Sakisa Rouvu, dok je Sinišu Ružića usrećila izborom izraelske pjevačice Nette. Mario Valentić utjelovit će BiH pjevača Laku, Luka Braić ciparsku pjevačicu Eleni Foureiru, Lu Jakelić gledat ćemo kao Jacquesa Houdeka, a Fabijan Pavao Medvešek transformirat će se u austrijsku predstavnicu na Euroviziji Conchitu Wurst.