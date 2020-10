Bila je pojam prirodne ljepote: Kad je bila mala majka je za nju krala vodu, a dijelile su sobu s osmero ljudi

Legendarna glumica Sophia Loren ponovno će se nakon 11 godina pojaviti na filmu. Doduše, uradak "The Life Ahead" neće biti dostupan široj javnosti, moći će ga gledati samo pretplatnici streaming servisa Netflix.

- To je film o prijateljstvu dvaju likova koji su naizgled posve razdvojeni; rasom, religijom, kulturom i generacijom, ali i dalje postoje dvije strane novčića - kazala je dobitnica Oscara, koja je ulogu prihvatila i zbog toga što film režira njezin sin Edoardo Ponti iz braka s producentom Carlom Pontijem koji je preminuo 2007. godine. Tumačit će matrijarha eklektične obitelji. Sophia je kazala da je prihvatila ulogu jer je Mama Rosa, lik koji glumi, neodoljivo podsjeća na vlastitu majku. Naime, Loren je odrasla kao kći samohrane majke Romilde Villani, koja je navodno bila toliko slična Greti Garbo da su joj ponudili ulogu njezine dublerke, no zbog pritiska obitelji morala je odbiti. Njezin otac Riccardo Scicolone nije bio zainteresiran da se oženi s Villani koja je jednom prilikom kazala: - Ta svinja nije imala nikakvog razloga da se ne oženimo, ali nakon što mi je napravio drugo dijete, samo me ostavio i odmah sklopio brak s drugom ženom. Loren je s majkom živjela u trošnoj kući njezinih roditelja u kojoj je dijelila sobu s osmero drugih ljudi, a stvari su se samo pogoršale nakon što je Pozzuoli, gradić u kojem su živjele, uništen u Drugom svjetskom ratu.

Nastala je takva grozna nestašica svih životnih potrepština da je njezina majka morala krasti vodu iz grijača u autu kako bi njezine dvije djevojčice imale što piti. I dok je kao klinka u školi zbog krhkog izgleda i mršavosti dobila nadimak Štapićak, već je s 14 godina procvala i osvojila prvo mjesto na natjecanju ljepote, a mnogima je pojam prirodne ljepote ostala sve do danas. No, počeci joj nisu bili laki, naime, već na prvom castingu agenti su joj rekli da mora hitno smršavjeti i operirati nos želi li uspjeti. Srećom, Loren nije nasjela na "savjete" dominantnih muškaraca i njihova osobnog ukusa, već se odlučila probiti svojim šarmom i karizmom, što joj je i uspjelo. - Nikad nisam mislila da mi je nos nekakav problem. Imala sam zanimljiv nos i baš nikada nisam poželjela operirati ga. Kada ste vrlo mladi, morate pričekati da vam priroda oblikuje lice i tijelo, a onda, malo pomalo, ljudi vide da je vaš nos puno ljepši nego što se u prvi trenutak činilo - kazala je Loren jednom prilikom.

Izgled njezina nosa nije smetao ni dvojici filmskih velikana. Jedna od činjenica koja se često spominje u pričama o njezinu životu jest da je odbila ponudu za brak glumca i velikog zavodnika zlatnog doba Hollywooda Caryja Granta kojeg je simpatizirala, ali ju je na kraju osvojio Ponti, koji je od nje bio dvostruko stariji, ali i dvostruko niži. Tada je glumila u prvom filmu hollywoodske produkcije "Ponos i strast". Glumica s fascinantnom životnom pričom dobila je Oscar za ulogu u filmu "Dvije žene" redatelja Vittoria De Sice. Zbog toga je postala prva glumica koja je dobila nagradu Akademije a da joj engleski nije materinski jezik te time otvorila vrata mnogim drugim filmašima i glumicama. Važno je spomenuti i film "Brak na talijanski način" u kojem je glumila s odličnim Marcelom Mastroiannijem, a za taj film nominirana je za Oscar za najbolju žensku ulogu. Već tijekom 80-ih polako se počela povlačiti iz svijeta filma kako bi se posvetila djeci koja su tada već bila tinejdžeri.

U braku s Carlom Pontijem dobila je Carla Huberta Leonea Pontija mlađeg i Eduarda. Ipak, nije joj bio cilj da ostane domaćica, pa je radila na drukčijim projektima. Postala je prva slavna osoba koja je na tržište izbacila svoj parfem, a kasnije i liniju naočala, te su njezin model poslovanja slijedile i brojne druge glumice, pjevačice i manekenke. Napisala je knjigu "Žene i ljepota", a uloge u filmovima prihvaćala je sporadično. No nikao nije mogla odbiti genijalnog redatelja Roberta Altmana pa je zaigrala u njegovu filmu "Pret-a-Porter", koji joj je, dakako, bio blizak jer je u njemu bila riječ o modi. Trenutačno živi u Švicarskoj jer Europu nikada nije željela zauvijek napustiti. Još se predano brine o svome izgledu te i u 86. godini svaki dan vježba. - Uvijek se budim rano i jednostavno iskočim iz kreveta, čak i ako ponekad ne želim, jer uvijek postoji izgovor za to da ne vježbate. Potom idem u šetnju koja obično traje sat vremena. I tako šećući parkom često pomislim na to da ću možda naići na nešto lijepo. Pokušavam misliti pozitivno i rijetko ćete me vidjeti tužnu. Hrani se zdravo, a izdala je i dvije kuharice. Priznala je, naravno, da joj baš nije drago što je ostarjela. - Možda jesam starija, ali još mogu glumiti kao da imam 15 godina manje. Je li to grijeh? - našalila se. Veselje joj čine i unuci. Kazala je kako želi da znaju da su upravo oni razlog za to što misli da je uspješna u životu. - Uživam u svim vijestima koje mi djeca prenose o unucima. Oni su daleko, u Kaliforniji, i svi imaju plave oči i plavu kosu, tko zna zašto. Možda je to način na koji život čuva prekrasne stvari za nas koje se dogode kada se bliži kraju - zaključila je Sophia.