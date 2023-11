Enis Bešlagić otkrio kako je biti žena: mučio se s menstrualnim bolovima, čuvao osmero djece i depilirao

Kako je podnijeti sav teret koji pada na žene jer su ženskoga spola ili jer im društvo i okolina to nameću, pokazao je Enis Bešlagić koji se spremno odazvao izazovima koje mu je priredio Robert Knjaz u novoj epizodi Knjazališta.

Uvodne upute Enisu, kojega je Knjaz za ovu priliku preimenovao u Ženisa, dale su konobarica i majka troje djece Lea Bilić i influencerica Karla Zelić:

- Volim biti žena jer život gledamo posebnim očima. Nježne smo i plahe. Primjećujemo detalje. Borimo se i žrtvujemo se jer smo žene i majke. To nisu osobine koje nas čine slabima ili krhkima, već su naša snaga, kaže Lea.

Karla voli biti žena zbog ženske intuitivnosti, sposobnosti i darove koje imaju:

- I zbog mogućnosti da budem majka, zbog snage i veće tolerancije na bol, a jako me vesele ženske stvari - uređivanje, šminkanje, transformacije... Žena može biti apsolutno sve, ističe Karla, koja upozorava da žene u našem društvu nemaju potpunu ravnopravnost.

Iako danas depilacija nije rezervirana isključivo za žene, ipak nema puno muškaraca koji se izlažu toj bolnoj neugodnosti. Enis je spremno pristupio izazovu, stisnuo zube i prepustio se u sigurne ruke kozmetičarke:

- Već mi je kožu počela skidati. Jao, majko draga. Jel dosta, ljubavi? Ufff, požalio se ubrzo Enis. No tu nije bio kraj, nakon depilacija ruku, slijedilo je čupkanje obrva.

- Ali samo dvije-tri obrve. Aj, majko!! Ne bi više, hvala, jaukao je Enis. Slijedilo je i šminkanje, no to za Enisa, kao profesionalnog glumca, i nije bila velika novost. Poznato je da mnogim muškarcima pogled lako bježi prema ženskim grudima, posebno onim većima. No, velike grudi i nisu blagoslov. Enisova mentorica Lea otkrila mu je, naime, da je dala smanjiti svoje grudi jer su joj stvarale teškoće u mnogim situacijama poput trčanja, rolanja, rada u vrtu...

- Mene je ovo ugušilo, priznao je Enis kad je dobio par velikih umjetnih grudi.

No, nije se morao samo naviknuti na težinu na prsima, s tim je "utezima" morao i trčati na spravi, pod budnim okom Lee i Karle:

- Sad ćeš vidjeti kako je to, dobacila je Enisu Lea.

- Bjež'te ljudi, da neko ne pogine. Pada mi sve, uzviknuo je Enis kad se sprava za trčanje pokrenula.

Mentorice su ocijenila da je djelomično prošao zadatak.

- Drage žene, budite zadovoljne svojim grudima, pogotovo ako su zdrave, dodala je Karla.

Kad se svi dani zbroje, žene u menstruaciji u prosjeku provedu sedam godina života. Za influencericu Karlu PMS i menstruacija najgori su dio bivanja ženom, a da mu pokušaju dočarati kakav je to osjećaj, Knjaz i ekipa Enisa su spojili na uređaj koji pomoću električnih impulsa stvara kontrakcije mišića, bol i nelagodu slične menstrualnim bolovima.

- Jel' ima neki broj koji govori o jačini bolova? Nemoj da mi sad odvrće dok ne umrem, komentirao je Enis.

Dok je jačina električnih impulsa rasla, Enis se "opraštao od života":

- Ljudi, ja imam 'pace maker', nemojte da mi ovo bude zadnja emisija. Familijo, volim vas. Knjaz, honorar moj daj u dobrotvorne svrhe. Polako, molim te, vidiš da me trese, zapomagao je Enis.

Priznao je i da ima vrlo nizak prag boli:

- To nije prag, to je laminat, kod mene nema praga uopće, rekao je Enis. Nakon esetetskih i menstrualnih izazova, na red je za (Ž)enisa došlo održavanje kuće - i to ne bilo kakvo. Enisa i Knjaza ugostila je, naime, obitelj Pivac: Zorka i Ivica su ponosni roditelji osmero djece.

Ivica radi kao inženjer računarstva, a Zorka, po struci učiteljica, odlučila je ostati kući i posvetiti se obitelji. Ona kaže da je to težak posao, ali i jako lijep, a da bi doživio njezino iskustvo, Enis je morao u sat vremena pripremiti ručak, oprati i ispeglati veš, očistiti kuponicu, urediti dječje sobe, i sve to obaviti brinući o dvije bebe.

- Djeca kraj mašine uplakana, ona dvojica obaraju rekorde na video igrama, Frane je još uvijek u pidžami, nije se presvukao, veš nije ispeglan, drugi veš nisi stavio sušiti, nabraja Zorka Enisove propuste, a on se i dalje čudi kako ona sve to stigne u samo sat vremena. Enis je tako od Zorke dobio trojku.

- A vidi ručka, opravdavo se Enis. - Enis, budi muško, živi muški, umri muški, nema od tebe majke nikako, odgovorila mu je Zorka. Ženama poručila da se "ne boje djece i roditeljstva i odgajanja djece." - Pa ako se i treba odreći nekih drugih stvari, budite hrabre i vesele i ne dajte se, rekla je Zorka.

- Vjerujem da mi je Zorka sad idol što se tiče žena, ona sigurno ispisuje povijest, rekao je Enis odgovarajući na pitanje tko mu je omiljena ženska povijesna osoba, zaključivši da bi "sad bio majka da može."

Nakon svih tih isustava, Enis je spreman za udaju.

