Emilija Kokić se javila iz Zadra: Nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa ovaj malo prije me poprilično uznemirio

Dalmaciju je danas nakon 18 sati pogodio potres. Prema EMSC-u bio je jačine 5.2 po Richteru. Prema prvim informacijama epicentar je 13 kilometara od Posedarja, a osjetila ga je i pjevačica Emilija Kokić koja živi u Zadru. - Nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa ovaj malo prije me poprilično uznemirio.... - napisala je pjevačica u objavi na Facebooku. Prije dvije godine Emilija i njezin suprug, poznati voditelj i spiker Miljenko Kokot preselili su iz Zagreba u Zadar gdje je pjevačica prije dva mjeseca otvorila svoju školu pjevanja. - Jako me razveselila činjenica da ću otvoriti školu i da će to biti baš Zadar, moj rodni grad. Što se tiče mojih starih polaznika u Zagrebu, oni su vam dolazili na sulude ideje i jedva sam ih uspjela nekako odgovoriti od toga, a to je da će oni unajmiti kombi i da će vikendima dolaziti u Zadar na satove pjevanja. Sva sreća da sam uspjela reći da to nije baš jako mudra i pametna ideja - rekla nam je Kokić u siječnju kada je dala intervju za Večernji list. Pričala nam je i o tome je li joj se bilo teško priviknuti na smireniji ritam nakon dugog niza godina u Zagrebu.

- Pa nisam baš sigurna da sam došla u smireni Zadar. Suprug i ja smo se skoro sedam-osam mjeseci bavili renoviranjem kuće. Imali smo majstore, probajte zamisliti kako je to veselo biti u tome. Tako da nisam baš primijetila da smo ušli u mirniji ritam, ali razumijem što me pitate. Kad mom suprugu, koji je rođeni Zagrepčanin, kažete da mora s jednog kraja grada otići na drugi nešto kupiti, njemu padne mrak na oči. Kad smo bili u Zagrebu, to je podrazumijevalo minimalno četrdeset pedeset minuta. I kad mu je ovdje majstor rekao da mora ići nešto kupiti na drugi kraj grada, isto tako se uznemirio, ali kad je shvatio da je to u Zadru deset minuta, naravno da mu je postalo sve skupa smiješno. Ritam grada je drukčiji. Puno je humanije, ljepše, ugodnije mirnije živjeti u Zadru - ispričala nam je i osvrnula se nedostaju li joj prijatelji iz Zagreba.

- Teško mi je pala ta separacija od prijatelja i od ljudi koji su baš jako važni u mom životu, a žive u Zagrebu. Ali ta današnja tehnologija je tu, pa se mi skoro svaki dan i čujemo i vidimo. Razgovaramo preko videopoziva, tako da nemam osjećaj da smo se udaljili - kaže Emilija.