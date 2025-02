Evo što Vedrana Rudan kaže na situaciju s Thompsonom: 'Uvijek me iznenadi kakvi smo mi Hrvatice i Hrvati'

Posljednjih tjedan dana glavna tema u domaćoj javnosti je Marko Perković Thompson i njegova pjesma 'Ako ne znaš što je bilo', koju su dodatno popularizirali hrvatski rukometaši tijekom recentnog Svjetskog prvenstva na kojem su osvojili srebrnu medalju. Uslijedio je doček na glavnom zagrebačkom trgu, gdje je Thompson pred desecima tisuća ljudi u čast rukometašima čak tri puta izveo najnoviji hit, a zatim je spomenuta pjesma završila i među 20 pjesama nominiranih za nagradu Porin u kategoriji 'Pjesma godine'. Protiv toga se javno pobunila Mirela Priselac Remi, pjevačica grupe Elemental, tako što je najavila bojkot glasovanja i pozvala kolege da učine isto. - Iščekujem reakciju odbora Porina, a ove godine definitivno bojkotiram glasanje (i pozivam druge kolege da učine isto) ako se ispostavi da se popis nominiranih neće revidirati. Muzika nisu samo tra-la-la notice jer muziku stvaraju ljudi koji iza toga stoje svojim imenom i prezimenom. I djelima. I ne, ne može se odvojiti lik od djela - izjavila je glazbenica.

Sada se o cijeloj situaciji oko Thompsona oglasila i Vedrana Rudan, naša najpoznatija kolumnistica poznata po oštrom peru. Ona je na svom blogu objavila tekst koji prenosimo u cjelosti:

"Uvijek me ispočetka iznenadi kakvi smo mi Hrvatice i Hrvati. Na što se palimo. Što nas uzbuđuje. Tjera nam pjenu na usta. Pa se dijelimo na “njih” i “nas”. Kako ne vidimo da nas nema? Thompson je digao na noge Hrvatsku, ma što to bilo, svojom zaista dirljivom pjesmom “Ako ne znaš šta je bilo”. Treba li za nju dobiti kipić jer je hit godine? Daaaaaaaa… Viču tisuće. NE, režu drugi. Ma, ljudi, pročitajte tekst pjesme koja je himna naših rukometaša. Čujete li kako ovo zvuči? Himna “naših” rukometaša. Gdje žive ti “naši”, gdje plaćaju porez? Znaju li ti “naši” čija je Lika, čiji je Dubrovnik, Zadar, Šibenik…

Ako ne znaš šta je bilo

Kažu da sam lud, da je novo vrijeme

i da su prošli dani pjesama za tebe

a meni tako dođe nakon čaše vina

I da ih pitam je l’ to i vaša domovina

ti si rođen sine u vrijeme slobode

rasti da je braniš kad ti stari ode

Ako ne znaš šta je bilo nek’ ti kaže Lika

pitaj svaki kamen našeg grada Dubrovnika

pitaj Zadar i Kotare, zide Šibenika

ako ne znaš milo moje, upitaj heroje

Pitaj Dunav šta je bilo oko Vukovara

i Velebit, hladan kamen, nek’ ti odgovara

je l’ se Gospa Hercegovska suza naplakala

to upitaj milo moje putem do Mostara

Ako ne znaš šta je bilo

Je l’ moguće da ste zaspali na straži

zakletva barjaku da više ne važi

je l’ moguće da ste zavezali oči

I ne čujete tuđe korake u noći

ti si rođen sine u vrijeme slobode

rasti da je braniš kad ti stari ode

Zna li otac koji podsjeća svoga sina, sjedeći uz čašu vina, na sve to što je nečije a danas je tko zna čije da ga sin ne čuje. Sin ga ne razumije. Sin živi daleko. Raste zarobljen u tuđoj “slobodi” i nema vremena razmišljati o “barjaku” i je l’se Gospa Hercegovska suza naplakala. Sin u Irskoj, Danskoj, Švedskoj, Norveškoj, Austriji robija da bi platio najam, kredite i školovao djecu.

A tata? Tata koji je ostao ovdje slijep poziva na nove borbe i obrane. Čega od koga? Ne vidi razbojnike revolveraše u saboru, ne vidi naše političare gangstere kojima se živo jebe i za Gospu i za barjak i za Split i za Dubrovnik. Ne vidi banke koje mu deru tanku kožu, ne kuži da su naši “heroji” u odijelima, vozeći bijesne džipove kojima ubijaju one koji nisu uspjeli odavde pobjeći, davno izvršili masakr na prostoru koji je nekad bio domovina tate koji plače uz čašu vina jer se rimuje sa domovina.

Treba li toliko žuči liti nad benignim pjesmuljkom i razarajuće jezivim tekstom? Čemu. Tata iz pjesme nije jedini slijepac u ovome što neki nazivaju domovinom. Ima nas tri milijuna. Zato se i palimo na tekst. Zato jer želimo vjerovati da nas ima, da smo ljudi, da postojimo.

Ma, jasno je, nije Thompson toliko glup. Čovjek pjeva za lovu i to je legitimno i to ima smisla i treba mu dati sve moguće pokale i kipiće. Ali mi… Zašto se mi palimo na čitavu priču? Zato jer je lakše svršavati na suze i vino nego sjetiti se u kolikom si minusu, kako će te uskoro ovršiti, izbaciti na ulicu, kako te more glađu. Čiji je Dubrovnik, čiji je Zadar, čiji je Split…

Čiji smo mi? Pitajte Zagrebačku banku, Privrednu banku, Erste… Pitajte Hrvatsku narodnu banku. Pitajte sve one koji nam se cere svakodnevno sa svih portala i poručuju, imate Hrvatsku. E, moj narode…", napisala je Vedrana u svom komentaru na temu o kojoj priča cijela Hrvatska.

