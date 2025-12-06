On je bio prvi pobjednik 'Milijunaša': Voditelj je rekao da je bahat, a evo što se dogodilo s novcem koji je osvojio

Prije 26 godina, John Carpenter upisao se u povijest kao prvi pobjednik američkog kviza "Tko želi biti milijunaš". Milijun dolara osvojio je 19. studenog 1999. godine, a kviz koji je postao globalni fenomen od tada je stekao izuzetnu popularnost, pa tako i u Hrvatskoj. Tarik Filipović danas je voditelj hrvatske verzije kviza.

Carpenter je u to vrijeme imao 31 godinu i radio u Poreznoj upravi. Bio je u braku sa suprugom Deborah tek nešto više od godine dana, a na kvizu je točno odgovorio na svih 15 pitanja, bez potrebe za korištenjem džokera. Ipak, džoker "zovi" iskoristio je na posljednjem pitanju kako bi nazvao svog oca i obznanio mu kako će pobijediti. "Ne želim zvučati bahato. Od prve epizode kviza znao sam odgovora na sva pitanja. Očekivao sam pobjedu", izjavio je Carpenter u jednom od kasnijih intervjua.

Posljednje pitanje kviza bilo je: "Koji je predsjednik SAD-a bio u TV seriji 'Laugh-In?', a ponuđeni odgovori su bili: Lyndon Johnson, Richard Nixon, Jimmy Carter i Gerald Ford." Carpenter je odabrao "Richard Nixon" i tako upisao svoje ime u povijest. Voditelj Regis Philbin kasnije je Johna opisao kao "hladnokrvnog" i "pomalo bahatog", no svi su bili oduševljeni njegovim uspjehom.

FOTO Najmoćnija hrvatska odvjetnica prava je ikona stila: Obožava Chanel, YSL i prati modne trendove

Iako je pobijedio na kvizu, Carpenterov život ostao je gotovo isti. I dalje radi u Poreznoj upravi i živi u Hamdenu sa suprugom i obitelji. Carpenter je ponosan što je postao dio povijesti ovog kviza, a tijekom godina nekoliko puta je gostovao u "Tko želi biti milijunaš?". U intervjuu prošle godine istaknuo je kako mu je drago što je imao veze s fenomenom koji je kviz postao širom svijeta.

Slava koja je došla preko noći bila mu je previše, pa je odlučio nastaviti sa životom kao prije svog nastupa na kvizu. "To nije moj život, sve mi je bilo previše. Mislio sam da ću imati 15 minuta slave i jedan intervju nakon pobjede", komentirao je kasnije. Iako nije trošio na luksuz, priznao je da mu je nagrada pomogla u životu. Kupio je novi auto, donirao dio novca u humanitarne svrhe, dok su mu porezi uzeli značajan iznos. Kako je rekao, oko 400.000 dolara otišlo je na federalne, državne i lokalne poreze, pa mu je na kraju ostalo "samo" 600.000 dolara. "To je jako puno novca, ali živim tu gdje živim. Da sam živio negdje drugdje, možda bi bilo drugačije", poručio je. I dalje je sudjelovao u lokalnim kvizovima, no nije volio isticati se. Jedan njegov kolega iz kviza rekao je da mjesecima nije znao da sudjeluje s prvim "Milijunašem".