Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
PRIJE 26 GODINA

On je bio prvi pobjednik 'Milijunaša': Voditelj je rekao da je bahat, a evo što se dogodilo s novcem koji je osvojio

Foto: Youtube Screenshot
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
06.12.2025.
u 20:20

Milijun dolara osvojio je 19. studenog 1999. godine, a kviz koji je postao globalni fenomen od tada je stekao izuzetnu popularnost, pa tako i u Hrvatskoj. Tarik Filipović danas je voditelj hrvatske verzije kviza

Prije 26 godina, John Carpenter upisao se u povijest kao prvi pobjednik američkog kviza "Tko želi biti milijunaš". Milijun dolara osvojio je 19. studenog 1999. godine, a kviz koji je postao globalni fenomen od tada je stekao izuzetnu popularnost, pa tako i u Hrvatskoj. Tarik Filipović danas je voditelj hrvatske verzije kviza.

Carpenter je u to vrijeme imao 31 godinu i radio u Poreznoj upravi. Bio je u braku sa suprugom Deborah tek nešto više od godine dana, a na kvizu je točno odgovorio na svih 15 pitanja, bez potrebe za korištenjem džokera. Ipak, džoker "zovi" iskoristio je na posljednjem pitanju kako bi nazvao svog oca i obznanio mu kako će pobijediti. "Ne želim zvučati bahato. Od prve epizode kviza znao sam odgovora na sva pitanja. Očekivao sam pobjedu", izjavio je Carpenter u jednom od kasnijih intervjua.

Posljednje pitanje kviza bilo je: "Koji je predsjednik SAD-a bio u TV seriji 'Laugh-In?', a ponuđeni odgovori su bili: Lyndon Johnson, Richard Nixon, Jimmy Carter i Gerald Ford." Carpenter je odabrao "Richard Nixon" i tako upisao svoje ime u povijest. Voditelj Regis Philbin kasnije je Johna opisao kao "hladnokrvnog" i "pomalo bahatog", no svi su bili oduševljeni njegovim uspjehom.

FOTO Najmoćnija hrvatska odvjetnica prava je ikona stila: Obožava Chanel, YSL i prati modne trendove
1/56

Iako je pobijedio na kvizu, Carpenterov život ostao je gotovo isti. I dalje radi u Poreznoj upravi i živi u Hamdenu sa suprugom i obitelji. Carpenter je ponosan što je postao dio povijesti ovog kviza, a tijekom godina nekoliko puta je gostovao u "Tko želi biti milijunaš?". U intervjuu prošle godine istaknuo je kako mu je drago što je imao veze s fenomenom koji je kviz postao širom svijeta.

Slava koja je došla preko noći bila mu je previše, pa je odlučio nastaviti sa životom kao prije svog nastupa na kvizu. "To nije moj život, sve mi je bilo previše. Mislio sam da ću imati 15 minuta slave i jedan intervju nakon pobjede", komentirao je kasnije. Iako nije trošio na luksuz, priznao je da mu je nagrada pomogla u životu. Kupio je novi auto, donirao dio novca u humanitarne svrhe, dok su mu porezi uzeli značajan iznos. Kako je rekao, oko 400.000 dolara otišlo je na federalne, državne i lokalne poreze, pa mu je na kraju ostalo "samo" 600.000 dolara. "To je jako puno novca, ali živim tu gdje živim. Da sam živio negdje drugdje, možda bi bilo drugačije", poručio je. I dalje je sudjelovao u lokalnim kvizovima, no nije volio isticati se. Jedan njegov kolega iz kviza rekao je da mjesecima nije znao da sudjeluje s prvim "Milijunašem".
Ključne riječi
televizija kviz tko želi biti milijunaš? milijunaš John Carpenter showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja