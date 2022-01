Ella Dvornik objavila fotografije svojih roditelja iz 80-ih, pratitelji primijetili zanimljiv detalj

Influencerica Ella Dvornik (31) na svojem je Instagram profilu podijelila kratki video u kojem je prikazala kako su njezini roditelji Danijela i Dino Dvornik izgledali u 80-ima. U video je nekoliko crno-bijelih i nekoliko fotografija u boji. Par je prikazan u nekoliko izlazaka, ali tu su i neke druge fotografije poput one na kojoj je Dino sa psom.

„Pazite ovaj vibe“, napisala je u opisu objave, a u komentarima su joj se javili pratitelji koji su primijetili jedan zanimljiv detalj. „Harry Potter vibes“, napisala je jedna osoba u komentarima ističući da je primijetila jednu od fotografija na kojoj Dino nosi naočale slične onima po kojima je ovaj fantastičan lik prepoznatljiv. „Divne slike i sjećanja. Hvala što si podijelila. I ako smijem reći, Vaš tata nosi iste naočale kao Harry Potter i to onda kad ta knjiga nije ni postojala. Uvijek je bio ispred drugih“, istaknula je druga osoba.

Neki pratitelji su primijetili da veliku sličnost kćeri s ocem, a posebno su istaknuli njezine oči. „Lijepe uspomene, ali Ella ti ličiš na Dinu… te oči“, napisala je jedna pratiteljica, a dio komentara također je to isticao. S druge strane, neki su zaključili da Ella više sliči Danijeli. „Ja sam do sada mislila sa si ista tata, ali nakon ovoga, ista si mama“, pisali su joj.

U komentarima su pratitelji istaknuli i koliko im kralj funka nedostaje. „Kralj je kralj zauvijek… Vrijeme to ne može ništa“, „Nikad nitko kao Dino“, „Jedan, jedini“, samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Danijela je nedavno podijelila crtež u blagdanskom ozračju na kojem se nalaze Dino i ona sa svojim unukama Balie Dee i Lumi Wren. "Što bi bilo, kad bi bilo. Tako bi se mogla nazvati ova fotka. Koliko god to nekima bilo morbidno, meni je fora. Iako ga i ovako oživjeli na crtežu. Ne možeš a da se ne zapitaš što bi bilo u tom trenutku, ili što mu je prethodilo. Možda nam je Ella uvalila djecu da ih čuvamo, a mi iskoristili situaciju i opalili "selfie" prije nego nas skroz djeca ne iznerede. Često se uhvatim s tim mislima kad me neka situacija inspirira, pa mi prođe kroz misli "asti, a što bi Dino sada gušta!" . Baš mi bude žao što unučice nije doživio, a i one njega. Svejedno, on je toliko bio poseban i potrudio se da ne bude zaboravljen, u našim mislima i srcima", napisala je tada te se zahvalila autoru rada.

