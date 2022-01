Sanela iz 'Braka na prvu' otkrila svoj ljubavni status i komentirala Edina: 'Mislila sam da smo zaručeni, ali on me prekrižio'

Sanela Novljaković sudjelovala je u drugoj sezoni showa ''Brak na prvu'' u kojemu su je eksperti spojili s Jasminom Čauševićem. No, s Jasminom se nije slagala, ali je u showu upoznala drugog muškarca u kojeg se odmah zaljubila. Naime, Sanela se tijekom snimanja zaljubila u tuđeg muža – Edina Bešića. Njih su se dvoje i zaručili, a nakon završetka showa počeli su zajedno i živjeti. No njihovoj ljubavi došao je kraj, a Sanela je za RTL.hr sada otkrila svoj trenutačni ljubavni status.

"I dalje sam solo, ali postoji osoba koja mi se sviđa... To je sve što mogu zasad reći na ovu temu", rekla je. U showu je upoznala brojne ljude, a u najboljem odnosu ostala je s Ivonom Pendić i Tomislavom Ciglenečkim Ciglom.

U podcastu ''Roksini anđeli'' pričala je o svom sudjelovanju u showu te komentirala navode da su ona i Edin preljubnici.

"To nikako ne može biti istina jer ja nisam kliknula s Jasminom, Edin nije kliknuo s Ernom, tako da su nikakvih osjećaja nije bilo niti se to vodilo nekakvim osjećajima. A da se osvrnem i na komentare Goge koja je govorila da sam ja pričala o Jasminu da je on meni zgodan, kako sam ja htjela nešto s njim – to uopće nije istina. Ja sam samo komentirala prvi dojam o čovjeku, da je visok i markantan", kazala je Sanela.

Dodala je da su ona i Edin odmah kliknuli te da je s Edinove strane to bilo odmah pri prvom upoznavanju.

"On je mene vidio na prvom upoznavanju dok je čekao da uđe na set i rekao: 'To je to, to je ta, to je ono što ja želim.' Jesmo nešto malo komentirali tokom snimanja, večere i ceremonija, ali nismo se nešto pretjerano mogli družiti zbog korone, a on je doznao moje ime i prezime, potražio me na Instagramu i tako je zapravo krenulo tipkanje", kazala je i dodala da su oni izmijenili brojne poruke te da joj je Edin bio velika podrška nakon završetka snimanja gdje se ona rasplakala kad je Jasmin napisao da odlazi.

"Edin je rekao da sam ja divna osoba, da sam osjećajna i topla i da zaslužujem puno više i puno bolje", ispričala je i dodala da joj je to bila "bubica koju joj je on ubacio u uho". Ispričala je da su se tada polako počeli zaljubljivati, viđali su se kad god su stigli od snimanja i odlazili na kave i šetnje. Polako je potom zaljubljenost prerasla u ljubav. No, oni više nisu zajedno.

"Jesam ja nakon ceremonije i prosidbe otišla k njemu i preselila sam se u Bihać, međutim splet okolnosti je bio takav da nisam mogla biti dulje u državi od tri mjeseca jer nemam papire. Dosta toga se iskompliciralo, sve se razdužilo, ja sam se morala vratiti u Hrvatsku. Nisam mogla dolje ni dobiti posao", kazala je Sanela i dodala da je u međuvremenu poslije i našla posao.

"Međutim Edin je jednostavno digao ruke od svega. Nije htio imati vezu na daljinu, gdje sam mu ja rekla: 'Neš' ti 200, 220 kilometara udaljenosti. Jednostavno kao da je digao ruke", kazala je.

"Sve je to nekako palo u vodu. Vratila sam se u Zagreb, počela raditi, i dalje sam mislila da sam zaručena žena, ali je na kraju ispalo da me on toga dana, kad sam se vratila u Hrvatsku, prekrižio", dodala je.

