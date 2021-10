Ella Dvornik ispričala što joj se dogodilo tijekom fotografiranja: 'Susjeda jeste dobro?'

Influencerica Ella Dvornik (30) na svojem je Instagram profilu podijelila malo drugačiju objavu. Uz fotografiju na kojoj sjedi na rubu svog balkona objavila je opis kojim je opisala Istarske probleme 2021. - „Susjeda jeste dobro?” „Jesam jesam, samo se fotkam” - susjed ne vidi Karmen od grmlja, misli si “ova je pukla, samo da ne skoči, taman sam preuredio kuću, past će cijena nekretnine skupa s njom” – prepričala je Ella u opisu što joj se dogodilo.

U komentarima su joj pratitelji poručili koliko im je smiješna ova situacija tako da su joj ostavili emotikone koji plaču od smijeha. Neki su se i zabrinuli za nju te joj poručila da bude oprezna. „Fakat si luda, pazi da ne padneš“, poručili su joj. „Skoči, neće ti biti ništa neka padne cijena nekretnine u Istri da se i ja preselim“, kazala joj je druga osoba.

Inače, Ella često objavljuje na ovoj društvenoj mreži, od svakodnevnih situacija, do svojih razmišljanja i želja. Jedva od želja koje je objavila je i ta da želi imati isklesano tijelo, ali joj se teško natjerati otići na trening. Podijelila je i fotografiju kakvo tijelo ona smatra savršenim, a nakon toga je uslijedila gomila poruka kako je to njezinim pratiteljima ružno. „Znala sam da ću dobiti komentare na ovu zadnju žensku koju sam objavila. I svi redom 'fuj, užas, ružno'... Je li vi stvarno mislite da je poanta života izgledati i raditi ono što drugi očekuju od vas? Poanta života je da uživate, da se volite i da pritom ne štetite drugima oko sebe, dok god nikome ne činite loše, a poželjno je i da činite dobro. Zaista se ne trebate opterećivati ni s čim. Dakle, ja sam svjesna da je nekima to ružno, meni je to lijepo. Ne samo iz perspektive fizičkog izgleda nego i sama mentalna snaga i potrebna disciplina kojom se dolazi do toga. Težim tome, težim boljem", poručila je pratiteljima.

