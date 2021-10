Danijelina prva objava nakon što se doznalo za vezu Graše i Hane: 'Zaboravi na sigurnost...'

Danijela Martinović (50) i Petar Grašo (45) godinama su slovili kao jedan od najskladnijih parova na domaćoj glazbenoj sceni. U vezi su bili 24 godine, a njihov prekid u svibnju ove godine iznenadio je njihove brojne obožavatelje. Početkom tjedna doznalo se da Grašo ljubi 31-godišnju Hanu Huljić, kćer Tončija i Vjekoslave Huljić, a Grašina bivša partnerica od tada se nije oglašavala na društvenim mrežama.

Dva dana nakon što je u javnost dospjela vijest o novoj ljubavi Petra Graše, Danijela se pratiteljima javila na Instagramu i pohvalila adrenalinskom avanturom u koju se upustila. Na svom je profilu objavila nekoliko snimki i fotografija sa spuštanja zip-lineom na otoku Krku.

"Zaboravi na sigurnost. Živi tamo gdje se bojiš živjeti", napisala je pjevačica ispod objave citirajući perzijskog filozofa i pjesnika Rumija. "Ovo je bio jedan od ljepših osjećaja", dodala je Danijela.

Danijela i Hana znaju se dugi niz godina, a sudeći prema društvenim mrežama, vezu s njezinim bivšim partnerom nije joj zamjerila. Naime, pjevačica na Instagramu još uvijek prati Hanu Huljić, ali ne i Petra Grašu. No, zanimljivo je da se na profilima bivših partnera još uvijek mogu naći neke zajedničke fotografije bez obzira na to što nakon prekida svi dokazi ljubavi u mnogim slučajevima nestaju s društvenih mreža.

Podsjetimo, Grašo i Danijela svoju su ljubavnu priču započeli prije više od dva desetljeća, a sve ovo vrijeme o njoj su rijetko progovarali, ali činjenica je da se uz nju ne veže nijedan skandal. Vezu nikada nisu okrunili brakom, a par je više puta istaknuo da svoju vezu drži za sebe. Grašo je kao član žirija u showu "Zvijezde – ljetni hit" otkrio kako je upoznao Danijelu. – Ispričat ću vam jednu kratku priču – započeo je tada nakon nastupa 43-godišnje profesorice informatike iz Zadra Anite Nikić koja je otpjevala Magazinovu pjesmu ''Svileni'' u spomenutom showu.

– Ovu je pjesmu napisao Tonči Huljić, otpjevala ju je Danijela… Ja sam 1995. na Dori bio autore pjesme ''Boginja'' koju je otpjevao Oliver Dragojević. Mi smo bili drugi jer, naravno, na svakom festivalu gdje Tonči Huljić piše pjesmu, on bude prvi – objašnjavao je Petar i dodao kako je to izgledalo za vrijeme Dore. – I on je tada bio prvi s Danijelom. Ja sam gledao taj njihov stol, nisam ih tada poznavao… Zdenko Runjić, Oliver i ja sjedili smo i ja sam gledao taj stol i mislio: ''Sad su ti neki Huljići pobijedili. Vidi ovu malu plavu koja pjeva ''kiki-riki-miki-moj''. Meni tu ništa nije bilo jasno – opisao je Splićanin.

– Na kraju je ta ''mala'' već 22 godine moja djevojka, a ovaj čovjek do mene je moj veliki prijatelj i jedan od najboljih autora mojih hitova. Život je ponekad tako duhovit! – otkrio je Petar svima u posljednjem intervjuu za Večernji list početkom ove godine i ispričao kako su Danijela i on proveli karantenu. – Karantenu smo proveli u splitskoj kući u krugu obitelji. Bavili smo se sitnicama oko kuće i svim onim svakodnevnim stvarima koje nismo stizali napraviti zbog putovanja i odsutnosti proteklih godina – kazao je pa istaknuo odluku da svoju vezu drže dalje od medija.

– Naša odluka od samog početka bila je da ćemo privatan život držati podalje od očiju javnosti. Vjerujem da je svakom normalnom čovjeku obitelj utočište i luka u koju ne puštaš ulazak baš svakome tko to naumi – pojasnio je tada. O Haninu ljubavnom životu ne zna se mnogo, ali je poznato da je sedam godina bila u vezi s Tomislavom Šošićem, za kojeg je u jednom intervjuu otkrila da se odlično slaže s njenim ocem. Kako pjevačica nije često govorila o svojoj vezi, nije poznato kada su točno prekinuli.

