Ecija Ojdanić o Sonji Kovač: Ovo je jedna od plesačica kojoj bi trebalo podmetnuti nogu...

Ovo je jedna od plesačica kojoj bi trebalo podmetnuti nogu... da si malo olakšam koji prolaz. A uživo je još i zgodnija. @xoxosonjakovac, pazi se mračnih hodnika.... 💃😍@plessazvijezdama #eatsleepdance

A post shared by Ecija Ojdanic (@ecijaojdanic) on Mar 11, 2019 at 7:17am PDT