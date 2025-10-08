Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 216
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
'ŽIVOT NA VAGI'

Drama zbog hrane ne jenjava: 'Znamo da smo zeznuli! Reci mi u facu ili šuti!'

Foto: RTL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
08.10.2025.
u 21:00

„Martina kad dođe, znamo da smo nešto zeznuli“, priznaje Zvone svjestan da će se otvoriti osjetljive teme o prehrani i samokontroli. A napetost se itekako osjeti i među kandidatima - emocije su uzavrele

Nastavak je Olimpijskih igara u 'Životu na vagi' i sve se vrti oko timske igre i timskog duha! Kandidati će prvi put stati rame uz rame u nizu sportova: od odbojke i rukometa do nogometa i košarke te pokušati osvojiti pet olimpijskih prstena koji donose i do tri kilograma prednosti na idućem vaganju. „Sad su došli na moj teren. Da vidimo kakvi su u momčadskim sportovima, kako su razvijali koordinaciju i svoje vještine tijekom odrastanja te jesu li se spremni igrati“, odlučno poručuje trener Edo, koji jedva čeka vidjeti kako će se kandidati snaći.

Crveni su u vodstvu s 3:1, no plavci vjeruju da još ništa nije izgubljeno. „Elan u timu je dobar, danas imamo priliku ili izjednačiti ili izgubiti do kraja“, hrabri ekipu kapetan plavih Zvone dok 'crveni Domagoj' poručuje: „Imamo prednost s velikog izazova tako da nastavljamo.“

Ipak, nije svima sport jača strana. „Iskreno, nisam ni za kakav sport, ništa od toga nisam trenirala. Jesam s bratom igrala malo košarke i nogomet, ali ništa posebno“, iskreno priznaje Nena dok se Dudo prisjeća starih trauma: „Svi ti sportovi su moja daleka prošlost. Recimo, kad bi u školi birali timove, uvijek sam odabran među posljednja tri.“

FOTO Ovo su svi kandidati nove sezone 'Života na vagi'
1/24

Prva je na rasporedu odbojka, a kandidati će brzo shvatiti kako timska igra nije nimalo jednostavna. „Ako mi lopta dođe točno u ruke, bit ću dobra. Ako budem trebala trčati za njom, vidjet ćemo“, smije se Kate. No sportski duh samo je dio današnjeg izazova. Nakon borbe za prstene, čeka ih i 'najlakši trening' koji skriva veliku lekciju: „Pripremila sam kandidatima jedan od najlakših treninga, ali taj trening ima priču iza sebe“, najavljuje trenerica.

I taman kad pomisle da je dan gotov - slijedi susret koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim: nutricionistica Martina dolazi u posjet. „Martina kad dođe, znamo da smo nešto zeznuli“, priznaje Zvone svjestan da će se otvoriti osjetljive teme o prehrani i samokontroli. A napetost se itekako osjeti i među kandidatima - emocije su uzavrele, a Josipa gubi živce: „Reci mi onda facu. Ako nećeš, šuti!“ Hoće li timski duh izdržati i ovaj pritisak - ili će drama oko hrane razotkriti ono što su svi pokušavali sakriti? Ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo! 

Ključne riječi
život na vagi RTL showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Dubrovnik: Predstavljanje knjige Aleksandra Stankovića "Depra"
Video sadržaj
NEDJELJOM U 2

Stanković najavio idućeg gosta i oduševio pratitelje: 'Nemoj klincima biti kućna pomoćnica, ili rob. Postavi im granice'

U toj brizi i ljubavi djeci se ponekad mora reći NE, kao i "pričekaj" i strpi se" i ponosan sam na tebe" i "volim te". Postavi granice djetetu jer ako to nećeš ti kao roditelj to će napraviti okolina na puno grublji način." Gost emisije Nedjeljom u 2 Duško Ilijević "striček Duško", odgajatelj u dječjem vrtiću u Zagrebu, objavio je Stanković

ŽIVOT NA VAGI

Nakon šokantnog ispadanja, omiljeni Zoran otkrio što se dogodilo: 'Pio sam po pet analgetika dnevno'

Otkrio je i da bi volio postati pobjednik nefinalist. "Sve je moguće. Zasad ne znam što bih rekao. Još sam tu unutra i još sam pod dojmom same vage i to moram. Ne znam što me čeka vani. Što se tiče posla i tih nekih stvari koje još trebam posložiti vani, da se u potpunosti posvetim samim treninzima i skidanju kilograma. Trenutačno to ne mogu reći, ali nadam se da će biti sve onako kako sam isplanirao", istaknuo je.

Učitaj još