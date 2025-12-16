Naši Portali
MASTERCHEF

Selma preotela karticu od Barbare i dodatno zapaprila utrku do titule

Masterchef
Foto: Nova TV
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
16.12.2025.
u 23:30

Antonijin tanjur bio je vizualno najbliži izvornom. „Jako lijepo izgleda“, komentirao je Ante. No tijekom pripreme, dogodila joj se nezgoda zbog koje, iz sigurnosnih razloga, njezino jelo žiri i Ante nisu kušali. „Toliko sam ljuta, ne mogu si oprostiti“, rekla je Antonija, dodajući: „Važna lekcija je da nema brzopletosti.“

U napetom kulinarskom izazovu koji je obilježio dan, platinasta kartica napustila je ruke dosadašnje vlasnice Barbare Grubišić. Barbara se našla pod pritiskom jer je karticu morala braniti protiv dvije izazivačice, Selme i Antonije, koje su u prethodnom zadatku postigle najbolje rezultate. Izazov je postavio prošlogodišnji pobjednik MasterChefa, Ante Vukadin.

Prva faza zadatka zahtijevala je prepoznavanje sastojaka u jelu samo na temelju promatranja tanjura i ponuđenih namirnica među kojima su morali raspoznati koje se nalaze u jelu. Najuspješnija u tome bila je Antonija. „Moram pohvaliti Antoniju, koja je pogodila 80% tanjura, i on izgleda najsličniji pokaznom tanjuru“, istaknuo je Ante. U nastavku su s njim tri kandidatkinje pripremale gel od limuna i čips od češnjaka, a zatim je slijedio najzahtjevniji dio – repliciranje jela bez potpunog recepta. Svaka je kandidatkinja dobila drugačije nepotpun recept, što ih je potaknulo da slušaju jedna drugu. „Dopunjavale smo jedna drugu, s informacijama koje smo dobile u receptu“, objasnila je Selma.

Barbara nije skrivala koliko joj je bilo teško. „Ovo mi je bio duplo teži izazov nego kad sam prošli put branila karticu“, priznala je. Njezin tanjur dobio je pohvalu za okus, ali kritiku za izgled. „Ovo je neuredniji tanjur od moga. Gel nije stavljen u vrećicu i zato je, pretpostavljam, ovako veliko“, primijetio je Ante.

Na kraju je odlučivala nijansa. „Barbara je imala jako lijepo pohani arancin, Selma je ugrijala demi-glace i imala to urednije posloženo. Selma, čestitam ti, ti si osvojila platinastu karticu“, priopćio joj je Ante. Emotivna reakcija nije izostala. „Osjećaj je sjajan. Zaista sam sretna, ponosna i uzbuđena. Drago mi je da sam nastavila i kad nije bilo jednostavno“, poručila je Selma koja je preotimanjem kartice imuniteta utrku za titulu MasterChefa učinila još dinamičnijom. Kako će se natjecanje dalje odvijati, ne propustite doznati u novim epizodama MasterChefa na Novoj TV!

